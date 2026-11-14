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Trimișii lui Trump i-au propus o concesie lui Zelenski în schimbul aderării la NATO. Ce ar trebui să cedeze Rusiei

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drapel nato si drapeluri nationale profimedia
Foto: Profimedia
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Din articol
Putin vrea să discute cu Trump despre securitatea Europei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că negociatorii americani au ridicat problema unei posibile retrageri a Ucrainei din regiunea estică Donbas, în schimbul aderării la NATO, în urma celei mai recente runde de discuţii de pace cu Rusia, desfăşurate la Abu Dhabi, relatează sâmbătă Reuters.

Zelenski şi-a reiterat poziţia, subliniind că Kievul nu este dispus să se retragă de pe teritoriul său. El a precizat că, în cazul în care Ucraina ar primi un pachet cuprinzător de securitate - care să includă garanţii de securitate, o armată ucraineană puternică şi bine finanţată, precum şi fonduri pentru reconstrucţie -, ar supune această chestiune unui referendum.

„Americanii au ridicat o problemă: Ce-ar fi dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas? A fost prima dată când s-a pus această chestiune”, le-a spus Zelenski jurnaliştilor, potrivit unor declaraţii date publicităţii sâmbătă de biroul său.

„De aceea consider că subiectul NATO a revenit pe agendă. Dar aţi auzit şi semnalele transmise de (preşedintele rus Vladimir) Putin; este o discuţie extrem de dificilă”, a adăugat el.

Putin vrea să discute cu Trump despre securitatea Europei

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Vladimir Putin va continua discuțiile cu Donald Trump privind războiul din Ucraina în cadrul unei întâlniri programate săptămâna viitoare, în China. Ușakov a afirmat că Moscova este pregătită să discute cu Washingtonul despre viitorul securității europene.

„Rusia este pregătită să înceapă imediat discuții, împreună cu Statele Unite, cu privire la propunerile referitoare la securitatea europeană”, a spus oficialul rus.

„Actualul sistem de securitate european nu funcționează și sperăm că europenii vor sprijini o nouă arhitectură a securității indivizibile, pe care Rusia și Statele Unite sunt pregătite să o stabilească~, a adăugat acesta.

Solicitările Moscovei privind un rol mai important în stabilirea aranjamentelor de securitate ale Europei nu sunt noi. La începutul anului 2021, Rusia a transmis Statelor Unite și NATO o serie de propuneri care vizau limitarea extinderii Alianței și a prezenței sale militare în apropierea granițelor ruse.

Potrivit lui Zelenski, UE şi NATO reprezintă singura „securitate reală” pentru Europa şi că încercarea Kremlinului de a modifica arhitectura de securitate a continentului este „periculoasă” şi ar putea duce la noi războaie.

„Este periculos, deoarece, în opinia mea, tocmai astfel de lucruri duc la războaie sau la escaladări”, a declarat președintele ucrainean.

El a adăugat că „singura securitate reală pentru Europa este reprezentată de UE şi NATO”.

„Asta e tot. Nu există o altă securitate pentru Europa”, a subliniat Zelenski.

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Editor : C.L.B.

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