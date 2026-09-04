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Trimișii lui Trump vor merge în Rusia și Ucraina în weekend. Va fi prima dată când cei doi vor vizita Kievul

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Pakistan US Iran Vance
Jared Kushner și Steve Witkoff. Foto: Profimedia
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Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, intenționează să viziteze atât Moscova, cât și Kievul în următoarele zile, a anunțat agenția de știri de stat rusă Tass. Agenția a citat surse proprii, precizează TVPWorld.

Dacă informația se confirmă, va fi prima dată când cei doi emisari vor vizita capitala Ucrainei, în ciuda numeroaselor călătorii efectuate la Moscova.

Într-o postare pe platforma X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pare să confirme informația Tass, dar nu a menționat niciun nume.

„Tocmai am avut o întâlnire cu echipa implicată în negocierile cu emisarii președintelui SUA. Suntem în contact cu aceștia practic 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și ne pregătim acum pentru întâlniri. Au fost stabilite date provizorii”, a scris președintele ucrainean.

„Ne așteptăm ca emisarii președintelui SUA să sosească aici, la Kiev. Aceștia au confirmat că vor avea o întâlnire la Moscova și o alta la Kiev. Ne așteptăm ca cea din urmă să aibă loc în zilele următoare. Acest lucru este foarte important. Este important ca America să rămână implicată activ. Suntem pregătiți să ne întâlnim cu ei în Ucraina – într-un cadru adecvat și substanțial”, a adăugat Zelenski.

Editor : M.C

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