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Trimisul lui Putin în Finlanda a fost convocat la MAE pentru a da explicații privind o presupusă violare a spațiului aerian al țării

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drapelul finlandei
Foto: GettyImages
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Ministerul de Externe finlandez a anunţat vineri că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Helsinki pentru a-i cere explicaţii după ce în ajun un avion de recunoaştere rus IL-20 a încălcat spaţiul aerian al Finlandei, transmite vineri dpa, potrivit Agerpres.

Poliţia de frontieră finlandeză a afirmat vineri că durata presupusei încălcări înregistrate în partea de vest a Golfului Finic a fost de circa 3 minute şi avionul rus a intrat cel mai mult 4,7 mile nautice (8,7 km) în spaţiul aerian al Finlandei.

Contactată de Reuters telefonic şi pe e-mail, ambasada Rusiei la Helsinki nu a răspuns unei cereri de a comenta despre acest incident.

Poliţia de frontieră finlandeză a lansat o anchetă preliminară pentru elucidarea tuturor circumstanţelor în care s-a produs incidentul.

Editor : A.R.

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