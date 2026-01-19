Live TV

Negociatorul lui Putin Kirill Dmitriev spune că alianța transatlantică s-a încheiat după amenințările lui Trump cu impunerea de tarife

Data publicării:
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Kirill Dmitriev Foto: Profimedia
Negociatorul rus cheie în discuțiile cu SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, Kirill Dmitriev, a descris alianța transatlantică ca fiind „terminată” după ce Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife asupra țărilor europene care se opun planurilor sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, relatează TVPWorld.

Sâmbătă, Trump a amenințat că va impune tarife vamale celor opt aliați europeni care se opun dorinței sale de a achiziționa Groenlanda. El a declarat că, începând cu 1 februarie, se va aplica o taxă de 10% asupra mărfurilor provenite din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Țările de Jos, Finlanda și Marea Britanie, care va crește la 25% începând cu 1 iunie.

„Unitatea transatlantică s-a încheiat”, a postat Kirill Dmitriev pe platforma X, ca răspuns la această știre. „Elitele de stânga, globaliste ale UE/Regatului Unit au eșuat.

Într-o serie de postări ulterioare din weekend, Dmitriev, un economist numit de Vladimir Putin pentru a negocia cu Ucraina și considerat un canal vital de comunicare între Kremlin și Casa Albă, a ironizat Regatul Unit și UE, spunând: „Europa nu ar trebui să-și provoace tăticul.”

Utilizarea termenului „tătic” poate fi o referire la Mark Rutte, secretarul general al NATO, care a folosit acest cuvânt în timpul unei conferințe de presă comune cu Trump în iunie.

Dmitriev a speculat ulterior că „Europa va ceda, SUA va obține Groenlanda, iar unitatea transatlantică ar putea fi oarecum restabilită”.

„Spirală descendentă”

Cele opt țări vizate au emis duminică o declarație comună în care condamnă mișcarea lui Trump ca fiind o „spirală descendentă periculoasă” și reafirmă că Groenlanda este teritoriu suveran al Danemarcei. În weekend au avut loc proteste în capitala groenlandeză Nuuk și în Copenhaga, aproape o treime din populația orașului Nuuk mărșăluind sub sloganul „Groenlanda nu este de vânzare”.

Șeful statului american a postat duminică pe rețeaua sa socială Truth Social că Danemarca nu a reușit să protejeze Groenlanda de „amenințarea rusă” în ultimii 20 de ani.

„Acum este momentul, și se va face!!!”, a postat el.

Trump este așteptat să sosească marți la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde se va întâlni față în față cu liderii europeni pe care i-a amenințat cu sancțiuni economice.

Rapoarte din Bruxelles sugerează că UE ia în considerare activarea instrumentului său anti-coerciție, cunoscut sub numele de „bazooka comercială”, pentru a impune tarife de răspun în valoare de aproximativ 93 de miliarde de euro asupra mărfurilor americane care intră în blocul comunitar.

SUA „se pregătesc să atace”

Alți înalți oficiali ruși au salutat, de asemenea, disputa transatlantică și au subliniat diviziunile din cadrul NATO.

Dmitri Medvedev, fost președinte rus cunoscut pentru declarațiile sale provocatoare, a prezis un conflict deschis între SUA și Europa cu privire la insula arctică.

„SUA se pregătesc să atace Groenlanda, alegând insula în sine în locul unei solidarități atlantice”, a declarat el sâmbătă pe rețelele de socializare.

Proprietate daneză

Cu o populație de aproximativ 56.000 de locuitori, Groenlanda este un teritoriu autonom al Danemarcei, pe care Trump îl râvnește pentru importanța sa strategică. El a declarat că SUA „trebuie să dețină” insula din motive de securitate națională și nu a exclus utilizarea forței pentru a o dobândi.

Atât Groenlanda, cât și Danemarca au respins ofertele lui Trump de a cumpăra insula, iar în ianuarie, mai multe țări din UE au trimis mici detașamente de trupe în Groenlanda pentru o misiune de „recunoaștere”.

Trump a insistat în repetate rânduri că Groenlanda este amenințată atât de Rusia, cât și de China și că Danemarca nu este capabilă să o apere în mod adecvat. Oficialii UE, Regatului Unit și NATO au subliniat în repetate rânduri că, fiind proprietatea unui stat membru NATO, Groenlanda este deja acoperită de dispozițiile de securitate ale alianței.

 

