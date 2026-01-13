Live TV

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul moștenitor al Iranului aflat în exil (Axios)

Data publicării:
Reza Pahlavi
Prințul moștenitor Reza Pahlavi. Foto: Profimedia

Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret în weekend cu fostul prinț moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil, pentru a discuta despre protestele care au loc în Iran, potrivit oficial american de rang înalt, citat de Axios.

Aceasta a fost prima întâlnire la nivel înalt între opoziția iraniană și administrația Trump de la începutul protestelor, acum 15 zile. Pahlavi încearcă să se poziționeze pentru a prelua rolul de lider „de tranziție” în cazul în care regimul de la Teheran va cădea.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că echipa de securitate națională a Casei Albe a ținut marți dimineață o întâlnire pentru a discuta opțiunile de răspuns la protestele din Iran. Președintele Trump nu a participat la întâlnire.

Protestele au continuat marți în orașe din întreaga țară. Estimările privind numărul victimelor au crescut dramatic, dar variază foarte mult. Israelul a împărtășit Statelor Unite o evaluare conform căreia cel puțin 5.000 de protestatari au fost uciși, potrivit unui oficial american.

„Iranienii desfășoară o represiune masivă”, a declarat oficialul american.

Trump a îndemnat marți poporul iranian să „continue protestele” și să „preia controlul” asupra instituțiilor guvernamentale și a subliniat că „ajutorul este pe drum”.

Pahlavi, fiul șahului care a fost detronat în timpul Revoluției Islamice din 1979, conduce o facțiune de opoziție din exilul său din SUA.

În ultimele două săptămâni, Pahlavi a apărut la posturile de televiziune americane, solicitând administrației Trump să intervină în sprijinul protestelor.

Când au început protestele, administrația Trump nu îl considera pe Pahlavi un actor politic important. Într-un interviu acordat săptămâna trecută în cadrul emisiunii Hugh Hewitt Show, Trump a refuzat să-l susțină.

Însă un înalt oficial american a declarat că administrația a fost surprinsă de faptul că, în timpul multor demonstrații, protestatarii au scandat numele lui Pahlavi. „Pahlavi a câștigat teren. Oamenii îi scandează numele în demonstrațiile din multe orașe și pare să se întâmple în mod organic”, a declarat oficialul american.

Karim Sadjadpour, analist senior la Carnegie Endowment, a declarat pentru Axios că Pahlavi oferă un punct de unificare pentru sentimentul naționalist al protestatarilor, în contrast cu radicalismul islamist al regimului.

„Majoritatea acestor protestatari s-au născut după revoluția din 1979 și au nostalgie pentru o epocă pe care nu au trăit-o niciodată, când economia țării era în creștere, era liberă din punct de vedere social și se bucura de o imagine internațională pozitivă. Reza Pahlavi este liderul care, pentru mulți iranieni, întruchipează cel mai bine patriotismul și nostalgia orientată spre viitor pentru a face Iranul din nou măreț”, a spus Sadjadpour.

Raz Zimmt, directorul programului Iran al Institutului Israelian pentru Studii de Securitate Națională (INSS), a declarat că numele lui Pahlavi a apărut cu o frecvență remarcabilă în proteste, dar este dificil de spus dacă acest lucru reprezintă un sprijin public larg în cadrul societății iraniene.

Chiar dacă nu există o credință larg răspândită în „capacitățile de lider” ale lui Pahlavi, este posibil ca mulți iranieni să fie dispuși să-l accepte ca lider, cel puțin „temporar”, din sentimentul că este preferabil „stării actuale a lucrurilor”, a spus Zimmt.

În sondajele de opinie publice realizate în ultimii ani, inclusiv recent, în noiembrie 2025, aproximativ o treime dintre iranieni l-au susținut pe Pahlavi, în timp ce o altă treime s-a opus puternic lui. Este un procent mai mare decât al oricărei alte figuri din opoziția iraniană.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Trump face câteva declarații cu privire la protestele din Iran înaintea unei reuniuni a echipei sale de securitate națională
case in groenlanda
Ministrul german al Apărării dă detalii despre cum ar putea arăta o misiune a europenilor în Groenlanda
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Replica șefului Securității naționale a Iranului la postarea lui Trump: „Anunțăm numele principalilor ucigași ai poporului iranian”
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Rusia sare în ajutorul Iranului și avertizează asupra unor consecințe dezastruoase: „Ameninţările SUA sunt inadmisibile”
Iran Protests
Autoritățile iraniene recunosc dimensiunile represiunii: cel puțin 2.000 de morți, în urma protestelor din țară
Recomandările redacţiei
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
ilie bolojan inquam george calin
Bolojan i-a trimis lui Nicușor Dan propunerea de revocare a...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
ID53899_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în...
Ultimele știri
Copil de 4 ani, găsit plimbându-se singur pe stradă, după ce mama îl lăsase la grădiniţă: „Am sunat eu şi abia atunci au realizat”
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că a trimis Corpul de control la Constanţa şi Buzău
Controversele din jurul noii super-ambasade a Chinei la Londra: parlamentarii, îngrijoraţi de „camerele secrete” din viitorul sediu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Fanatik.ro
După militari, urmează toți românii. PNL și PSD, obligate să majoreze vârsta de pensionare. „Este inevitabil...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Soția lui Xabi Alonso, reacție neașteptată după ce aventura antrenorului la Real Madrid s-a încheiat: ”Ne...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
Anvelope de iarnă în 2026: când sunt obligatorii și ce amendă primești dacă nu le ai
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
Modificările la pensiile militare duc la „dezertarea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa”
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...