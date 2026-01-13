Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul moștenitor al Iranului aflat în exil (Axios)

Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret în weekend cu fostul prinț moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil, pentru a discuta despre protestele care au loc în Iran, potrivit oficial american de rang înalt, citat de Axios.

Aceasta a fost prima întâlnire la nivel înalt între opoziția iraniană și administrația Trump de la începutul protestelor, acum 15 zile. Pahlavi încearcă să se poziționeze pentru a prelua rolul de lider „de tranziție” în cazul în care regimul de la Teheran va cădea.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că echipa de securitate națională a Casei Albe a ținut marți dimineață o întâlnire pentru a discuta opțiunile de răspuns la protestele din Iran. Președintele Trump nu a participat la întâlnire.

Protestele au continuat marți în orașe din întreaga țară. Estimările privind numărul victimelor au crescut dramatic, dar variază foarte mult. Israelul a împărtășit Statelor Unite o evaluare conform căreia cel puțin 5.000 de protestatari au fost uciși, potrivit unui oficial american.

„Iranienii desfășoară o represiune masivă”, a declarat oficialul american.

Trump a îndemnat marți poporul iranian să „continue protestele” și să „preia controlul” asupra instituțiilor guvernamentale și a subliniat că „ajutorul este pe drum”.

Pahlavi, fiul șahului care a fost detronat în timpul Revoluției Islamice din 1979, conduce o facțiune de opoziție din exilul său din SUA.

În ultimele două săptămâni, Pahlavi a apărut la posturile de televiziune americane, solicitând administrației Trump să intervină în sprijinul protestelor.

Când au început protestele, administrația Trump nu îl considera pe Pahlavi un actor politic important. Într-un interviu acordat săptămâna trecută în cadrul emisiunii Hugh Hewitt Show, Trump a refuzat să-l susțină.

Însă un înalt oficial american a declarat că administrația a fost surprinsă de faptul că, în timpul multor demonstrații, protestatarii au scandat numele lui Pahlavi. „Pahlavi a câștigat teren. Oamenii îi scandează numele în demonstrațiile din multe orașe și pare să se întâmple în mod organic”, a declarat oficialul american.

Karim Sadjadpour, analist senior la Carnegie Endowment, a declarat pentru Axios că Pahlavi oferă un punct de unificare pentru sentimentul naționalist al protestatarilor, în contrast cu radicalismul islamist al regimului.

„Majoritatea acestor protestatari s-au născut după revoluția din 1979 și au nostalgie pentru o epocă pe care nu au trăit-o niciodată, când economia țării era în creștere, era liberă din punct de vedere social și se bucura de o imagine internațională pozitivă. Reza Pahlavi este liderul care, pentru mulți iranieni, întruchipează cel mai bine patriotismul și nostalgia orientată spre viitor pentru a face Iranul din nou măreț”, a spus Sadjadpour.

Raz Zimmt, directorul programului Iran al Institutului Israelian pentru Studii de Securitate Națională (INSS), a declarat că numele lui Pahlavi a apărut cu o frecvență remarcabilă în proteste, dar este dificil de spus dacă acest lucru reprezintă un sprijin public larg în cadrul societății iraniene.

Chiar dacă nu există o credință larg răspândită în „capacitățile de lider” ale lui Pahlavi, este posibil ca mulți iranieni să fie dispuși să-l accepte ca lider, cel puțin „temporar”, din sentimentul că este preferabil „stării actuale a lucrurilor”, a spus Zimmt.

În sondajele de opinie publice realizate în ultimii ani, inclusiv recent, în noiembrie 2025, aproximativ o treime dintre iranieni l-au susținut pe Pahlavi, în timp ce o altă treime s-a opus puternic lui. Este un procent mai mare decât al oricărei alte figuri din opoziția iraniană.

Editor : M.C