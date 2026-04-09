Trimisul special al lui Putin a mers în SUA, înainte ca Trump să ia o decizie privind petrolul rusesc

Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în prezent în Statele Unite şi se întâlneşte cu membri ai administraţiei preşedintelui american Donald Trump. Potrivit unor surse Reuters, aceștia vor discuta despre un acord de pace în Ucraina şi despre cooperarea economică dintre SUA şi Rusia.

Vizita are loc înaintea deciziei Statelor Unite cu privire la prelungirea derogării de la sancţiunile impuse petrolului rusesc, care expiră pe 11 aprilie, şi ar putea fi, de asemenea, pe ordinea de zi.

Moscova îşi exprimase speranţa că Washingtonul, după convenirea armistiţiului între SUA şi Iran, va avea timp şi posibilitatea necesare pentru a relua negocierile de pace trilaterale cu privire la Ucraina.

„Sperăm că, într-un viitor previzibil, (SUA) vor avea mai mult timp şi mai multe oportunităţi pentru întâlniri în format trilateral”, declarase miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la discuţiile purtate între Rusia, Ucraina şi SUA.

La începutul lunii martie, Statele Unite au emis o derogare de 30 de zile pentru ca ţările să poată achiziționa petrol şi produse petroliere ruseşti sancţionate, aflate la momentul respectiv pe mare, o măsură pe care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris-o ca fiind un pas pentru stabilizarea pieţelor globale zguduite de efectele războiului cu Iranul.

Licenţa emisă de Washington a autorizat livrarea şi vânzarea de ţiţei şi produse petroliere ruseşti încărcate pe nave începând cu 12 martie, fiind valabilă până pe 11 aprilie, conform Departamentului Trezoreriei.

