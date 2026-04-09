Trimisul special al lui Putin a mers în SUA, înainte ca Trump să ia o decizie privind petrolul rusesc

Data publicării:
Kirill Dmitriev - Steve Witkoff
Kirill Dmitriev (stânga) și Steve Witkoff (dreapta). Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în prezent în Statele Unite şi se întâlneşte cu membri ai administraţiei preşedintelui american Donald Trump. Potrivit unor surse Reuters, aceștia vor discuta despre un acord de pace în Ucraina şi despre cooperarea economică dintre SUA şi Rusia.

Vizita are loc înaintea deciziei Statelor Unite cu privire la prelungirea derogării de la sancţiunile impuse petrolului rusesc, care expiră pe 11 aprilie, şi ar putea fi, de asemenea, pe ordinea de zi.

Moscova îşi exprimase speranţa că Washingtonul, după convenirea armistiţiului între SUA şi Iran, va avea timp şi posibilitatea necesare pentru a relua negocierile de pace trilaterale cu privire la Ucraina.

„Sperăm că, într-un viitor previzibil, (SUA) vor avea mai mult timp şi mai multe oportunităţi pentru întâlniri în format trilateral”, declarase miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la discuţiile purtate între Rusia, Ucraina şi SUA.

La începutul lunii martie, Statele Unite au emis o derogare de 30 de zile pentru ca ţările să poată achiziționa petrol şi produse petroliere ruseşti sancţionate, aflate la momentul respectiv pe mare, o măsură pe care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris-o ca fiind un pas pentru stabilizarea pieţelor globale zguduite de efectele războiului cu Iranul.

Licenţa emisă de Washington a autorizat livrarea şi vânzarea de ţiţei şi produse petroliere ruseşti încărcate pe nave începând cu 12 martie, fiind valabilă până pe 11 aprilie, conform Departamentului Trezoreriei.

 

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
5
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
Te-ar putea interesa și:
putin
Putin a declarat armistițiu de Paște. Când intră în vigoare încetarea focului
Donald Trump.
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață, prost administrată”
tanker
Primul petrolier neiranian care traversează Strâmtoarea Ormuz după armistițiu. Cărei țări aparține nava
Dmitri Medvedev
„Riscuri absolut inacceptabile pentru securitatea țării noastre”. Medvedev acuză din nou descoperirea de arme biologice în Ucraina
Friedrich Merz.
Germania reia relaţiile cu Iranul, anunţă Merz şi avertizează cu privire la un eşec al „procesului de pace” în Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
UE respinge „parteneriatul” propus de Trump cu Iranul pentru taxarea...
Hungary Anti Ukraine Campaign
„Acestea nu sunt alegeri democratice normale”. Parlamentul European...
ecuson al politiei romane
Poliția Română acuză sindicatul Europol de dezinformare...
IRAN-CRISIS/LEBANON Unprecedented wave of air strikes on the city of Beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 41. Trump se arată optimist în...
