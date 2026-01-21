Live TV

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, anunță o întâlnire-surpriză cu Putin, joi

Data publicării:
Steve Witkoff
Steve Witkoff. Foto: Profimedia

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că se va întâlni joi cu președintele rus Vladimir Putin. „Ei bine, uite, trebuie să ne întâlnim cu el joi”, a declarat Witkoff într-un interviu acordat CNBC, referindu-se la Putin.

„Dar rușii sunt cei care solicită această întâlnire. Cred că este o declarație importantă din partea lor”, a spus el.

Kremlinul a declarat săptămâna trecută că se pregătește să-i primească pe Witkoff și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Moscova pentru discuții de pace privind Ucraina, dar că nu a fost stabilită încă o dată.

Reprezentantul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit cu trimisul special al președintelui SUA, Stephen Witkoff, și cu ginerele liderului american, Jared Kushner. Discuțiile au avut loc în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.

Întâlnirea s-a desfășurat în spatele ușilor închise la „USA House” și a durat mai mult de două ore. Oficial, părțile nu au dezvăluit conținutul conversației, dar se aștepta ca tema principală să fie planul de pace al SUA și problema încheierii războiului ruso-ucrainean.

