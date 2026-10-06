Live TV

Analiză Trucurile murdare ale spionilor lui Putin și tehnicile scabroase de intimidare: excremente lăsate în casele deputaților finlandezi

Data actualizării: Data publicării:
Milion chvilek, Česko proti strachu: společně na Václavák, demonstrace, protest, karikatura, Vladimir Putin, zlatý záchod
Imagine din timpul unui protest din fața ambasadei Rusiei în Praga. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Serviciile secrete ale lui Putin au reînviat de mult timp metodele KGB-ului, inclusiv pătrunderea în locuințele celor pe care îi consideră dușmani, și le aplică acum în cadrul războiului lor hibrid din Europa. Aproximativ 20 de deputați din parlamentul finlandez au semnalat cazuri misterioase de pătrundere în locuințele lor, iar unul dintre politicieni a descoperit excremente lăsate în toaletă, relatează The Telegraph.

Președintele parlamentului, Jussi Halla-aho, a calificat drept „semnificativ” numărul de cazuri suspecte care au avut loc încă de anul trecut. Potrivit acestuia, în apartamentele politicienilor au fost lăsate indicii care sugerează că cineva a fost acolo, deși nu s-au găsit urme de efracție și, de asemenea, nimic nu a fost furat sau deteriorat. Ben Zyskovich, un deputat de rang înalt din cadrul partidului de guvernământ „Coaliția Națională”, consideră că, în acest fel, serviciile secrete ruse doresc să-i intimideze pe legislatorii finlandezi, să le demonstreze că sunt „supravegheați și să le provoace confuzie sau neliniște”.

După ce Putin a declanșat războiul în Ucraina, Finlanda a renunțat la politica sa de lungă durată de neutralitate, a aderat la NATO și susține activ Kievul. Președintele Alexander Stubb pledează în mod consecvent pentru consolidarea alianței și pentru o opoziție fermă față de Rusia. Incidentul cu pătrunderea în locuințele deputaților a fost primul de acest fel din Finlanda. Însă KGB-ul a folosit o astfel de tactică încă din anii 1960, scrie jurnalistul The Guardian, Luke Harding, în cartea sa „Statul mafiot”.

FSB a adoptat această tactică: agenții serviciului secret au pătruns prin efracție și în apartamentul lui Harding, pe când acesta lucra la Moscova. Cu puțin timp înainte ca el să devină, în 2011, primul jurnalist străin din istoria post-sovietică expulzat din Rusia, aceștia i-au lăsat acolo un ghid despre sex.

Fosta corespondentă a BBC, Sarah Rainsford, își amintește în memoriile sale, „Adio, Rusia”, că agenții FSB au pătruns în apartamentul ei și, ca „carte de vizită”, au lăsat „o urmă mare, nespălată, în fiecare toaletă”.

Cel mai răsunător exemplu al unor astfel de acțiuni este, probabil, cazul relatat în 2023 de The Wall Street Journal: un agent al FSB-ului și-a făcut nevoile într-o valiză a unui înalt funcționar american în timpul vizitei acestuia în Rusia.
Serviciile secrete ruse și propagandiștii folosesc metode murdare, inclusiv împotriva politicienilor, și în alte țări NATO. Recent, astfel de exemple au fost observate în Estonia, unde în septembrie au avut loc alegerile prezidențiale, și în Letonia, unde pe 3 octombrie s-au desfășurat alegerile parlamentare, notează Euronews. În Estonia, pe site-ul fals euobserver.news, conceput să imite publicația din Bruxelles EUobserver, a apărut un articol fabricat care îi asocia pe președintele Alar Karis, aflat în pragul demisiei, precum și pe președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu pedofilul milionar Jeffrey Epstein.

În Letonia, un videoclip falsificat, deghizat în reportaj Euronews, susținea că un soldat ucrainean ar fi ucis trei militari NATO în timpul exercițiului „Baltic Trust 26”, după care s-ar fi sinucis. Se afirma că, din această cauză, exercițiul ar fi fost suspendat, deși, în realitate, acesta s-a încheiat conform programului. Forțele armate naționale ale Letoniei au dezmințit această informație, care a strâns peste 1,85 milioane de vizualizări și a fost intens discutată în comunitățile pro-ruse; Euronews a declarat că nu a difuzat un astfel de reportaj.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
2026-10-05-3527
2
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
pamantul vazut din spatiu
4
„Rămânem rapid fără timp”: șapte dintre cele nouă sisteme vitale ale Pământului au...
nicusor dan profimedia
5
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști
Digi Sport
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
o mana care tine o cheie. pe fundal un bloc
Prețurile locuințelor continuă să crească în Europa. România, printre țările cu cele mai mari scumpiri. Unde au scăzut prețurile
nationala de fotbal emblema logo romania foto frf
Naţionala de tineret a fost învinsă de Finlanda şi a ratat şansa de a merge la barajul pentru EURO 2027
Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Președintele Finlandei îi cere lui Elon Musk să extindă rețeaua Starlink în Ucraina pentru lovirea lansatoarelor rusești
Eurofighter Typhoon FGR4
Finlanda şi Suedia, o operaţiune aeriană comună de urgenţă pentru interceptarea aeronavelor ruseşti
photo-collage.png - 2026-09-24T090304.646
Finlanda și Ucraina au semnat un acord major privind dronele. Alexander Stubb: Rusiei i-ar putea lua ani să cucerească Donbasul
Recomandările redacţiei
nava bulgaria
Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei: una...
luca niculescu ID233071-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
„Respect ideile bune, indiferent de unde vin”. Mesajul lui Luca...
Sediul central al PSD din București.
Ședință crucială în PSD pentru soarta Guvernului propus de Luca...
Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei
Avertismentul lui Cristian Bușoi pentru iarna și primăvara lui 2027...
Ultimele știri
Protestele elevilor iau amploare în Franța: 1.800 de licee, afectate în „ziua mobilizării”. Sunt așteptați 200 de mii de persoane
Rusia testează o tactică din Al Doilea Război Mondial pentru a se apăra împotriva dronelor ucrainene: baloanele pentru baraj
Sondaj MAI: 95% dintre români ar folosi RO Wallet. Ce documente vor în aplicația de identitate digitală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii pentru care viața devine tot mai frumoasă odată cu trecerea anilor. Ce e mai bun abia urmează
Cancan
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Fanatik.ro
Gigi Becali știe decizia lui Hagi: “N-are cu cine, eu făceam 25 de schimbări la pauză! Are România vreun...
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
Analiza lui Marius Șumudică după înfrângerea României: “Hagi e bulversat! Trece de la o stare la alta”
Adevărul
Bagajul de mână, inclus în prețul biletului. Noile reguli care schimbă călătoriile cu avionul în UE
Playtech
De ce pun unii șoferi o pungă pe oglinzile mașinii peste noapte. Trucul care te poate scuti de o problemă...
Digi FM
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat al României. Diplomat fără carnet de partid, fost jurnalist...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
Pro FM
Una în rochie transparentă, cealaltă în roșu aprins. Dua Lipa și Shakira au făcut spectacol la Madrid
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Șapte cafele pe zi pentru un copil de clasa a VII-a. Cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite
Newsweek
Când se plătesc pensiile, indemnizațiile și alocațiile în octombrie? Când iau bani persoanele cu handicap?
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Tom Cruise refuză să fie numit „ultimul mare star de cinema”. Ce a spus despre Brad Pitt într-un interviu rar
UTV
Dua Lipa a strălucit într-o rochie transparentă cu spatele gol, alături de Shakira. Cele două artiste au...