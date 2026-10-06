Serviciile secrete ale lui Putin au reînviat de mult timp metodele KGB-ului, inclusiv pătrunderea în locuințele celor pe care îi consideră dușmani, și le aplică acum în cadrul războiului lor hibrid din Europa. Aproximativ 20 de deputați din parlamentul finlandez au semnalat cazuri misterioase de pătrundere în locuințele lor, iar unul dintre politicieni a descoperit excremente lăsate în toaletă, relatează The Telegraph.

Președintele parlamentului, Jussi Halla-aho, a calificat drept „semnificativ” numărul de cazuri suspecte care au avut loc încă de anul trecut. Potrivit acestuia, în apartamentele politicienilor au fost lăsate indicii care sugerează că cineva a fost acolo, deși nu s-au găsit urme de efracție și, de asemenea, nimic nu a fost furat sau deteriorat. Ben Zyskovich, un deputat de rang înalt din cadrul partidului de guvernământ „Coaliția Națională”, consideră că, în acest fel, serviciile secrete ruse doresc să-i intimideze pe legislatorii finlandezi, să le demonstreze că sunt „supravegheați și să le provoace confuzie sau neliniște”.

După ce Putin a declanșat războiul în Ucraina, Finlanda a renunțat la politica sa de lungă durată de neutralitate, a aderat la NATO și susține activ Kievul. Președintele Alexander Stubb pledează în mod consecvent pentru consolidarea alianței și pentru o opoziție fermă față de Rusia. Incidentul cu pătrunderea în locuințele deputaților a fost primul de acest fel din Finlanda. Însă KGB-ul a folosit o astfel de tactică încă din anii 1960, scrie jurnalistul The Guardian, Luke Harding, în cartea sa „Statul mafiot”.

FSB a adoptat această tactică: agenții serviciului secret au pătruns prin efracție și în apartamentul lui Harding, pe când acesta lucra la Moscova. Cu puțin timp înainte ca el să devină, în 2011, primul jurnalist străin din istoria post-sovietică expulzat din Rusia, aceștia i-au lăsat acolo un ghid despre sex.

Fosta corespondentă a BBC, Sarah Rainsford, își amintește în memoriile sale, „Adio, Rusia”, că agenții FSB au pătruns în apartamentul ei și, ca „carte de vizită”, au lăsat „o urmă mare, nespălată, în fiecare toaletă”.

Cel mai răsunător exemplu al unor astfel de acțiuni este, probabil, cazul relatat în 2023 de The Wall Street Journal: un agent al FSB-ului și-a făcut nevoile într-o valiză a unui înalt funcționar american în timpul vizitei acestuia în Rusia.

Serviciile secrete ruse și propagandiștii folosesc metode murdare, inclusiv împotriva politicienilor, și în alte țări NATO. Recent, astfel de exemple au fost observate în Estonia, unde în septembrie au avut loc alegerile prezidențiale, și în Letonia, unde pe 3 octombrie s-au desfășurat alegerile parlamentare, notează Euronews. În Estonia, pe site-ul fals euobserver.news, conceput să imite publicația din Bruxelles EUobserver, a apărut un articol fabricat care îi asocia pe președintele Alar Karis, aflat în pragul demisiei, precum și pe președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu pedofilul milionar Jeffrey Epstein.

În Letonia, un videoclip falsificat, deghizat în reportaj Euronews, susținea că un soldat ucrainean ar fi ucis trei militari NATO în timpul exercițiului „Baltic Trust 26”, după care s-ar fi sinucis. Se afirma că, din această cauză, exercițiul ar fi fost suspendat, deși, în realitate, acesta s-a încheiat conform programului. Forțele armate naționale ale Letoniei au dezmințit această informație, care a strâns peste 1,85 milioane de vizualizări și a fost intens discutată în comunitățile pro-ruse; Euronews a declarat că nu a difuzat un astfel de reportaj.

Editor : A.R.