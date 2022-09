Premierul candian Justin Trudeau se află în mijlocul unui scandal, după ce a fost filmat cântând în holul unui hotel din Londra, cu două zile înainte de înmormântarea Reginei. Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, premierul poate fi văzut cântând Bohemian Rhapsody, melodia trupei Queen. Imaginile i-au adus lui Trudeau critici, iar biorul său a reacţionat şi a transmis că a fost „un omagiu adus vieții și serviciului Majestății Sale”, scrie BBC.

Videoclipul a fost distribuit pe rețelele sociale, dar, deși un purtător de cuvânt al premierului a confirmat că este autentic, nu este clar cine l-a filmat. Imaginile au fost surpinse în lobby-ul hotelului Corinthia, unde era cazată delegația canadiană, în seara zilei de sâmbătă, 17 septembrie.

Justin Trudeau poate fi văzut într-un tricou, sprijinit de un pian, în timp ce Gregory Charles, un muzician din Quebec și beneficiar al Ordinului Canadei, cântă Bohemian Rhapsody. Trudeau cântă versuri celebre, inclusiv „easy come, easy go, little high, little low”.

Gregory Charles a declarat pentru ziarul canadian Globe and Mail că grupul a cântat cu el timp de două ore și că a fost „foarte distractiv”, amintind de înmormântările din Caraibe, care îmbinau momentele sumbre cu cele care sărbătoresc viața.

Însă videoclipul a atras critici din partea unor comentatori canadieni.

„Ruşinos este puţin spus”, a scris Andrew Coyne, editorialist la Globe and Mail, pe Twitter. „Este prim-ministru, într-un loc public, în ajunul înmormântării Reginei. Și așa se comportă?”, a continuat acesta.

Vivian Bercovici, un fost ambasador al Canadei în Israel, a declarat : „El este premierul care reprezintă Canada într-o perioadă de doliu pentru Regina. Șeful nostru de stat. Nu este vorba despre Justin. Dar ar trebui să se maturizeze”.

Alții, însă, spun că problema a fost exagerată.

Emmett Macfarlane, profesor asociat de științe politice la Universitatea din Waterloo, Ontario, a scris pe Twitter : „El... cântă. Dintre toate lucrurile jenante pe care le-a spus și făcut Justin Trudeau, acesta nu se găsește în top”.

Un purtător de cuvânt al premierului Trudeau a declarat: „După cina de sâmbătă, s-a alăturat unei mici adunări cu membrii delegației canadiane, care s-au reunit pentru a aduce un omagiu vieții și serviciului Majestății Sale.”

„Gregory Charles, un muzician renumit din Quebec și beneficiar al Ordinului Canadei, a cântat la pian în holul hotelului, ceea ce a dus la alăturarea unor membri ai delegației, inclusiv a prim- ministrului”.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că „prim-ministrul a luat parte la diferite activități pentru a-și aduce omagiul Reginei”.

Editor : R.K.