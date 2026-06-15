Președintele SUA a sosit în orașul elvețian Geneva înainte de a se deplasa în Franța pentru summitul G7, dominat de acordul său preliminar cu Iranul și de presiunile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, scrie Al Jazeera.

Uraniul îmbogățit al Iranului ar trebui „neutralizat”, spune Macron

ACTUALIZARE 19:25 Rezervele de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului trebuie neutralizate și plasate sub supravegherea agenției atomice a ONU, afirmă președintele francez Emmanuel Macron.

„Ne vom asigura că capacitățile de uraniu îmbogățit care rămân sunt neutralizate în mod corespunzător”, a declarat Macron după ce președintele Trump a anunțat acordul cu Iranul.

Rezervele sensibile ar trebui „fie eliminate, fie diluate”, iar apoi supravegheate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), a spus Macron.

Donald Trump afirmă că Strâmtoarea Ormuz va fi „complet deschisă vineri”

ACTUALIZARE 19:20 „Vineri, Strâmtoarea Ormuz va fi complet deschisă”, a anunțat Donald Trump, care a făcut această declarație de la Évian-les-Bains. „Colaborăm foarte bine cu Iranul, care nu mai este condus de aceiași lideri”, a adăugat el.

„Iranul nu va avea niciodată bomba nucleară”, a reiterat președintele american.

„Ne-am înțeles foarte bine cu Iranul” în ultima rundă de negocieri. „Mi-a părut rău că a trebuit să ne întoarcem și să atacăm timp de două nopți”, a adăugat el.

Trump afirmă că acordul cu Teheranul este „semnat în întregime”

ACTUALIZARE 19:15 Trump a declarat că acordul cu Teheranul este „semnat în întregime”.

„Acordul este semnat în întregime, iar strâmtoarea este deja parțial deschisă”, a declarat Trump la Evian-Les-Bains, în Franța, alături de președintele francez Emmanuel Macron.

Calea navigabilă va fi „complet deschisă” până vineri, a promis Trump.

Macron salută acordul SUA-Iran

ACTUALIZARE 19:10 Președintele Trump a fost întâmpinat de omologul său francez Emmanuel Macron la Evian. Macron a salutat acordul dintre SUA și Iran, cu această ocazie. „Ieri a fost semnat un acord important cu Iranul, deoarece acesta rezolvă problema nucleară. Este o chestiune importantă pentru pacea în întreaga lume”, a declarat Emmanuel Macron alături de Donald Trump, de la Évian-les-Bains, unde se desfășoară summitul G7.

Știrea inițială

Air Force One a aterizat luni la Geneva, potrivit agenției de știri AFP, preluată de Al Jazeera.

NOW: President Trump arrives in Geneva, Switzerland for the G7 summit, just a day after announcing an agreement to end the U.S. war with Iran.



G7 leaders will convene in France, where discussions are expected to focus on the Iran conflict, the Russia-Ukraine war, and a range of… pic.twitter.com/xx5TM250Kj — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

Se așteaptă ca Trump să se deplaseze de la Geneva la stațiunea franceză din apropiere, Evian, unde liderii mondiali se vor reuni pentru discuțiile din cadrul G7 cu aliații săi, cu care se află în dezacord în privința a două conflicte armate: unul pe care aceștia consideră că nu ar fi trebuit să-l inițieze și altul pe care vor ca el să depună mai multe eforturi pentru a-l opri.

Trump va petrece două zile la reuniunea Grupului celor Șapte (G7) – care reunește principalele națiuni industrializate – în stațiunea Evian-les-Bains, unde atât războiul cu Iranul, cât și conflictul dintre Rusia și Ucraina vor ocupa un loc central.

După ce a lansat un atac împotriva Iranului pe 28 februarie, Trump s-a plâns că aliații europeni nu au făcut suficient pentru a promova obiectivele de război ale Americii, scrie NBC News.

Batjocorindu-l pe prim-ministrul britanic Keir Starmer, Trump a spus în primăvară: „Nu avem de-a face cu Winston Churchill.”

La rândul lor, liderii europeni au obiectat că Trump nu s-a deranjat să îi consulte în prealabil cu privire la un război despre care susțin că putea fi evitat.

Președintele francez Emmanuel Macron, gazda summitului, a descris atacul militar al lui Trump asupra Iranului ca fiind „în afara cadrului dreptului internațional”.

Pe fondul acestor tensiuni, Trump și alți participanți la G7 urmează să se întâlnească cu liderii din Orientul Mijlociu, în timp ce acesta lucrează la un acord final de pace cu Iranul.

Marți, Trump și omologii săi se vor întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta modalități de a pune capăt acelui război în condiții echitabile.

Trump i-a spus lui Zelenski, într-o întâlnire controversată de la Biroul Oval de anul trecut, că „nu are cărțile”, presându-l să accepte un armistițiu. De atunci, armata lui Zelenski a câștigat teren împotriva Rusiei prin utilizarea unui arsenal sofisticat de drone care a pus în dificultate forțele ruse.

Indiferent de cărțile pe care le avea Zelenski în 2025, acum are cărți mai bune, spun analiștii, liderii europeni și unii parlamentari republicani. Reziliența Ucrainei îi oferă lui Trump mai multă pârghie pentru a-i spune președintelui rus Vladimir Putin că trebuie să-și retragă trupele și să pună capăt luptelor, au spus aceștia. Întrebarea este dacă Trump o va folosi, scrie NBC News.

„Rușii par să fie în defensivă”, a spus William Taylor, fost ambasador al SUA în Ucraina, care lucrează acum pentru grupul de reflecție Atlantic Council.

Întrebat ce ar putea spune Trump la reuniunea G7, unul dintre confidenții săi, senatorul Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, a declarat pentru NBC News: „O să-și dea frâu liber nemulțumirii față de lipsa de sprijin a acestora în Iran. Și sper că va reseta relațiile și se va reangaja în problema Ucraina-Rusia. Sper că va înțelege că Ucraina nu doar că se descurcă, ci că acum este momentul să pună presiune pe Putin pentru a încheia această situație.”

Un factor imprevizibil la orice summit este starea de spirit a lui Trump. El va zbura la Evian direct de la meciul de Ultimate Fighting Championship pe care l-a organizat pe terenul Casei Albe, un eveniment pe care îl aștepta cu entuziasm.

Trump a postat pe rețeaua sa de socializare că s-a încheiat o „înțelegere” cu Iranul și că ruta maritimă crucială din Strâmtoarea Ormuz se va redeschide fără ca Iranul să perceapă taxe de trecere. Acesta era status quo-ul înainte de război. Succesul acordului va depinde de faptul dacă Iranul va dezvolta în cele din urmă o armă nucleară.

Oricât de încântat s-ar simți la sosirea la summit, compania liderilor occidentali l-a făcut pe Trump să se simtă uneori nemulțumit. La o reuniune a G7 din 2018, în timpul primului său mandat, el a refuzat să semneze declarația comună și a denigrat gazda, pe atunci prim-ministrul canadian Justin Trudeau, ca fiind „foarte necinstit și slab”.

În anul următor, el a pus la îndoială utilitatea G7.

De data aceasta, Macron depune eforturi pentru a preveni orice neînțelegere.

Trump este însoţit de secretarul de Stat Marco Rubio şi de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.



Consecinţele acordului dintre SUA şi Iran ar urma să ocupe un loc important în discuţiile acestui summit de trei zile.



Semnarea acordului a fost anunţată pentru vineri, în Elveţia.



În afară de Orientul Mijlociu, pe agendă se vor afla şi alte subiecte delicate: comerţul, tehnologia şi Ucraina.



Franţa deţine în 2026 preşedinţia G7.

Editor : M.C