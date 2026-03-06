Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că doreşte să încheie mai întâi războiul din Iran, dar a sugerat că apoi ar putea urma Cuba.

„Va fi doar o chestiune de timp până când tu şi mulţi alţi oameni incredibili vă veţi întoarce în Cuba”, a spus Trump vorbind la un eveniment de primire la Casa Albă a echipei de fotbal Inter Miami.

El a dat asigurări, pe de altă parte, că Havana „doreşte foarte mult să încheie un acord”.

„Vrem să terminăm mai întâi acest conflict”, a spus el, referindu-se la conflictul cu Iranul.

Trump i-a mulţumit secretarului de stat Marco Rubio pentru „munca fantastică” depusă cu privire la Cuba, unde administraţia a înăsprit sancţiunile menite să strângă şurubul economiei insulei.

„Ce se întâmplă cu Cuba este uimitor. Şi credem că vrem să terminăm mai întâi cu asta (cu Iranul)”, a spus Trump. „Dar va fi doar o chestiune de timp”, a adăugat el.

Trump şi aliaţii săi au ameninţat frecvent Havana, intensificând presiunea economică cu scopul de a răsturna guvernul comunist al ţării.

După ce SUA l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în ianuarie, Trump a declarat că aprovizionarea cu petrol a Cubei, o sursă economică esenţială pentru insula care se află de ani de zile sub sancţiuni severe din partea SUA, va fi complet întreruptă.

Într-un interviu acordat anterior Politico.com, Trump a fost întrebat dacă Statele Unite vor juca vreuun rol în căderea guvernului cubanez: „Ei bine, ce părere aveţi? De 50 de ani, asta e cireaşa de pe tort. Venezuela se descurcă fantastic. (Delcy Rodriguez) face o treabă fantastică. Relaţia cu ei este excelentă”.

Trump a confirmat, de asemenea, că Statele Unite sunt în contact cu conducerea comunistă a Cubei, pe măsură ce instabilitatea pe insulă se intensifică în urma capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro.

„Au nevoie de ajutor. Discutăm cu Cuba”, a spus Trump sugerând că înrăutăţirea situaţiei insulei este parţial rezultatul presiunii exercitate de SUA, inclusiv prin întreruperea aprovizionării cu petrolul venezuelean care cândva susţinea Havana.

„Ei bine, este din cauza intervenţiei mele, a intervenţiei care are loc”, a spus Trump.

„Evident, altfel nu ar avea această problemă. Am întrerupt toate livrările de petrol, toate fondurile, ... tot ce venea din Venezuela, care era singura sursă. De cât timp auziţi despre Cuba - Cuba, Cuba - de 50 de ani?”, a adăugat Trump.

„Şi asta este una dintre problemele minore pentru mine”, a afirmat el.

