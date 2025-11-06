Live TV

Trump a anunțat un acord pentru reducerea costurilor medicamentelor pentru slăbit GLP-1

donald trump - biroul oval
Donald Trump surprins în timp ce vorbește în Biroul Oval. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Prețuri de listă de peste 1.000 de dolari pe lună Medicamentele ar putea fi mai accesibile Trump s-a referit în conferința de presă la „milioane de pacienți care suferă de obezitate”

Președintele Donald Trump a declarat joi că administrația sa a încheiat un acord pentru reducerea costurilor medicamentelor pentru slăbit GLP-1, Wegovy și Zepbound, respectiv — o măsură care ar putea extinde semnificativ accesul la aceste medicamente extrem de populare, deși unele detalii ale acordului sunt încă neclare, scrie nbcnews.com.

Președintele a anunțat concesii din partea companiilor Eli Lilly și Novo Nordisk, care vor reduce prețul medicamentelor pentru slăbit ale acestor companii pentru unii pacienți care beneficiază de asigurarea Medicare și Medicaid.

Conform acordului, costul lunar al medicamentelor ar putea varia între 50 și aproximativ 350 de dolari, în funcție de doză și de acoperirea asigurării.

Prețuri de listă de peste 1.000 de dolari pe lună

În prezent, Zepbound de la Eli Lilly și Wegovy de la Novo Nordisk au prețuri de listă de peste 1.000 de dolari pe lună, deși ambele companii au introdus opțiuni mai ieftine pentru pacienții care plătesc în numerar și achiziționează medicamentele direct de pe site-urile lor web.

Pentru a extinde și mai mult accesul, Costco a anunțat recent că va vinde Wegovy și Ozempic la 499 de dolari pentru persoanele care plătesc în numerar, în timp ce Walmart a lansat o înțelegere similară cu Zepbound de la Eli Lilly.

Medicamentele ar putea fi mai accesibile

Persoanele ale căror asigurări acoperă medicamentele plătesc de obicei mult mai puțin decât prețul de listă. Cu toate acestea, multe companii de asigurări nu le acoperă.

Acordurile ar putea face tratamentele populare mai accesibile pentru milioane de persoane care au avut dificultăți în a le accesa — deși experții spun că rămâne neclar cine ar beneficia imediat, deoarece unele dintre medicamente sunt deja acoperite pentru pacienții Medicare cu anumite afecțiuni medicale, iar noile costuri rămân ridicate pentru mulți pacienți.

„Detaliile sunt total neclare și este puțin greu de prevăzut: va ajuta sau nu va ajuta?”, a spus Art Caplan, șeful Diviziei de Etică Medicală de la NYU Langone Medical Center din New York City. „Reducerea prețului este importantă, iar producătorii par dispuși, dar medicamentele sunt încă foarte scumpe”, a spus Caplan.

Nu este clar dacă persoanele asigurate prin Medicare care au nevoie de medicamente doar pentru slăbit vor beneficia de acest lucru. Medicare nu are dreptul să acopere costurile medicamentelor care tratează doar slăbitul.

Trump s-a referit în conferința de presă la „milioane de pacienți care suferă de obezitate”

În cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, Trump a declarat că Medicare și Medicaid „vor acoperi în sfârșit costurile medicamentelor pentru slăbit pentru milioane de pacienți care suferă de obezitate”.

Pe TrumpRx — platforma guvernamentală de reduceri pentru achiziționarea de medicamente eliberate pe bază de rețetă cu numerar — costul mediu lunar pentru Wegovy și Zepbound va începe de la 350 de dolari și va scădea la 250 de dolari în următorii doi ani, potrivit unor înalți oficiali ai administrației.

Medicare și Medicaid acoperă medicamentele GLP-1 pentru diabet și alte afecțiuni medicale. Aceste medicamente includ Ozempic de la Novo Nordisk și Zepbound de la Lilly.

Producătorii de medicamente au acceptat în mod voluntar să reducă prețurile pe care guvernul le plătește pentru toate medicamentele GLP-1 deja aprobate pentru diabet și alte indicații la 245 de dolari pe lună pentru toate dozele care nu sunt de început. Persoanele asigurate prin Medicare vor plăti o coplată de maximum 50 de dolari. Persoanele asigurate prin Medicaid nu plătesc de obicei coplată.

Ambii producători de medicamente vor beneficia de scutiri de tarife farmaceutice timp de trei ani.

Administrația se așteaptă ca prețurile directe pentru consumatori să fie disponibile până la sfârșitul anului pe site-ul TrumpRx, iar acoperirea Medicare să fie disponibilă până la jumătatea anului viitor.

Acordul face parte din inițiativa „națiunii celei mai favorizate” a lui Trump, un efort al președintelui de a reduce prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă și de a le alinia mai mult cu cele din alte țări dezvoltate. Trump a reluat inițiativa printr-un decret prezidențial în luna mai, după ce nu a reușit să o pună în aplicare în timpul primului său mandat.

În timpul conferinței de presă în cadrul căreia președintele anunța acordul, o persoană aflată în Biroul Oval a leșinat, imaginile cu momentul respectiv devenind virale pe rețelele de socializare. Ulterior s-a aflat că Gordon Findlay, un director executiv al Novo Nordisk, a fost cel care a leșinat în timpul conferinței de presă.

