Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative (NBC News)

Președintele Donald Trump a aprobat un plan de pace elaborat în secret împreună cu emisari ai Kremlinului, în timp ce Kievul a fost ținut în afara tratativelor, au dezvăluit mai multe surse pentru NBC News. Documentul, care indică practic capitularea Ucrainei, a fost pregătit într-un cerc restrâns, iar oficialii ucraineni au aflat doar după ce proiectul a fost finalizat.

Trimisul special al lui Trump pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ginerele președintelui, Jared Kushner, au fost implicați în elaborarea planului, a precizat un oficial de rang înalt al administrației Trump.

„Planul se concentrează pe acordarea de garanții de securitate ambelor părți pentru a asigura o pace durabilă”, a declarat un oficial de rang înalt pentru NBC News.

„Acesta include lucruri pe care Ucraina și le dorește și de care are nevoie pentru a avea o pace durabilă”, a adăugat acesta.

Trei oficiali americani au declarat pentru NBC News că ucrainenilor trebuie să le fie prezentat cadrul acordului de pace și că finalizarea proiectului coincide cu vizita unei delegații a armatei SUA în Ucraina.

„A pune capăt unui război complex și sângeros, precum cel din Ucraina, necesită un schimb extins de idei serioase și realiste. Iar realizarea unei păci durabile va necesita ca ambele părți să accepte concesii dificile, dar necesare”, a scris Rubio, miercuri, pe X.

„De aceea, elaborăm și vom continua să elaborăm o listă de idei potențiale pentru a pune capăt acestui război, pe baza contribuțiilor ambelor părți implicate în conflict”, a dat el asigurări.

Delegație militară americană la Kiev

Delegația americană a sosit miercuri dimineață la Kiev cu două misiuni pentru întâlnirile sale cu oficialii ucraineni: să discute strategia și tehnologia militară și să contribuie la relansarea procesului de pace, potrivit a doi oficiali americani, unui oficial european și unei surse apropiate guvernului ucrainean.

Secretarul Armatei, Dan Driscoll, a fost însoțit de șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, și de alți oficiali de rang înalt ai armatei SUA, a declarat colonelul Dave Butler, purtător de cuvânt al armatei.

Un oficial american a descris vizita ca fiind un plan al Casei Albe menit să „reia negocierile de pace”.

Eforturile americane de a relansa discuțiile par să prindă avânt, deși Kremlinul nu a dat semne că și-ar schimba condițiile pentru încheierea războiului și a minimizat informațiile de presă potrivit cărora Statele Unite lucrează la un plan de pace în 28 de puncte.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat într-o conferință de presă că „nu există astfel de planuri”, ca Rusia să se întâlnească cu Driscoll după discuțiile sale de la Kiev, indicând că nu au existat schimbări semnificative de la summitul ruso-american din Alaska din august.

Un oficial din domeniul apărării a declarat că Driscoll a fost informat cu privire la planul în 28 de puncte, dar că acesta nu este principalul obiectiv al întâlnirilor sale de la Kiev.

Ucraina, exclusă de la negocieri

Ucraina nu a participat la elaborarea planului de pace propus, potrivit unei surse apropiate guvernului ucrainean și unui oficial european informat.

Ucraina a fost informată despre contururile generale ale planului, dar nu a fost informată în detaliu și nu i s-a cerut să ofere contribuții, au declarat cele două surse.

Oficialii ucraineni consideră că momentul propunerii, care coincide cu un scandal de corupție dăunător cu care se confruntă guvernul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, nu este o coincidență, a declarat sursa apropiată guvernului ucrainean, iar aceștia consideră că este cel mai probabil o încercare a Kremlinului de a profita de o conducere ucraineană potențial slăbită.

Lindsey Graham: „Sper că nu există niciun plan”

„Președintele a afirmat clar că este timpul să se pună capăt uciderilor și să se încheie un acord pentru a pune capăt războiului. Președintele Trump consideră că există o șansă de a pune capăt acestui război fără sens dacă se dă dovadă de flexibilitate”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Un aliat al lui Trump, senatorul Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, care a condus inițiativele legislative pentru pedepsirea Rusiei pentru acțiunile sale în Ucraina, a declarat pentru NBC News că nu este la curent cu acest plan.

„Nu știu nimic despre asta”, a spus Graham, care a vorbit cu Trump marți seara.

„Dar voi spune asta: sper că nu există niciun plan – niciun plan nu va funcționa dacă Putin nu crede că suntem serioși în ceea ce privește continuarea furnizării de ajutor militar de înaltă calitate Ucrainei”, a adăugat senatorul.

Ce face delegația miliară a SUA la Kiev

Delegația SUA la Kiev discută chestiuni militare, inclusiv despre eforturile de apărare aeriană împotriva atacurilor cu drone și rachete rusești asupra infrastructurii energetice a țării, și cartografiază linia frontului pentru a ajuta un eventual proces de pace, a declarat sursa apropiată guvernului ucrainean și un oficial european cu cunoștințe despre această chestiune.

Driscoll și delegația sa au sosit în capitala Ucrainei după un atac rusesc cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene, care a avut loc în timpul nopții și care s-a soldat cu numeroase victime.

Pe de altă parte, eforturile diplomatice anterioare conduse de Witkoff au exclus, de asemenea, Ucraina și au eșuat, deoarece Kievul și aliații NATO au considerat propunerile ca fiind în favoarea Moscovei, cu puține perspective realiste de rezolvare a conflictului, reamintește NBC News.

Rusia a cerut în mod constant restricții severe asupra forțelor armate ale Ucrainei, punând condiția ca țara să nu adere la NATO și nefiind de acord cu prezența trupelor occidentale pentru a asigura pacea.

