Trump a avut la dispoziție trei opțiuni pentru sancțiunile împotriva Rusiei și a ales-o pe cea de mijloc (WSJ)

Opțiunile pentru sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei au fost „în așteptare” pentru o lungă perioadă de timp – de la pachete puternice la slabe – iar președintele SUA, Donald Trump, a optat săptămâna aceasta pentru cea de mijloc, potrivit The Wall Street Journal.

Președintele Trump a vrut să se asigure înainte de a lua cea mai dură măsură de până acum împotriva președintelui rus Vladimir Putin. „Sunteți de acord cu mine?”, i-a întrebat miercuri pe consilierii săi în Biroul Oval.

S-a consultat cu Rubio, Bessent și Hegseth

Secretarul de Stat Marco Rubio și secretarul Apărării Pete Hegseth au răspuns afirmativ, potrivit unei persoane familiarizate cu întâlnirea de miercuri după-amiază. Cu câteva ore înainte, Trump se întâlnise cu secretarul Trezoreriei Scott Bessent și îi ceruse să pregătească o serie de sancțiuni împotriva industriei petroliere ruse, marcând primele măsuri directe ale SUA împotriva Rusiei în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

„Am simțit că era momentul. Am așteptat mult timp”, a declarat Trump ulterior reporterilor.

De câteva luni, Trump amenința cu astfel de măsuri, dar fiecare amenințare se estompa, deoarece el continua să creadă că poate negocia cu Putin războiul din Ucraina, o atitudine care i-a frustrat pe factorii de decizie din SUA și Europa.

I s-a epuizat răbdarea

Dar răbdarea președintelui s-a epuizat în cele din urmă, au declarat oficialii, după ce a ajuns la concluzia că Putin trage de timp și după ce a continuat să vadă imagini cu atacurile rusești în Ucraina. La câteva ore după ce Trump a anulat summitul planificat cu Putin la Budapesta, considerându-l o pierdere de timp, Rusia a lansat noi atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei, lovind diverse clădiri, inclusiv o grădiniță. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul a arătat că Rusia nu a fost supusă unei presiuni externe suficiente pentru a negocia.

Trump nu a comentat direct atacurile, dar a fost indignat de astfel de agresiuni, chiar și în momentele în care a simțit că a făcut progrese cu Putin, au declarat oficialii administrației, citați de Wall Street Journal. Trump consideră că încetarea focului din Gaza pe care a negociat-o a creat un impuls pentru a pune capăt războiului din Ucraina, au declarat oficialii, dar încăpățânarea lui Putin a persistat.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se ajunge nicăieri”, a declarat Trump miercuri.

Pachetele de sancțiuni erau gata de câteva luni

Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, au declarat pentru WSJ că pachetele de sancțiuni ale SUA împotriva industriei petroliere rusești au fost elaborate și sunt gata de luni de zile, în cazul în care Trump ar decide să acționeze. Trump a primit trei planuri de sancțiuni, au spus oficialii: o opțiune severă, care viza direct industria rusă și liderii ruși de rang înalt; o opțiune de mijloc, care viza industria energetică rusă; și o opțiune mai ușoară, care includea sancțiuni mai limitate. Trump a ales opțiunea de mijloc, care includea sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și filialelor acestora.

Administrația Trump consideră că sancțiunile impuse ar putea afecta în mod semnificativ finanțele Rusiei, deja afectate de probleme economice și dependente în mare măsură de exporturile de energie. După anunț, rafinăriile indiene ar fi început să-și revizuiască furnizorii, iar unele companii chineze au suspendat temporar achizițiile de petrol rusesc.

Trump nu a dat încă niciun indiciu cu privire la posibilitatea impunerii de sancțiuni suplimentare în cazul în care această măsură nu va reuși să aducă Rusia la masa negocierilor.

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat că Trump a afirmat clar că este timpul să se pună capăt războiului, adăugând că va continua să caute o soluție pașnică la conflict.

Imaginea de pacificator

Noile sancțiuni, care vizează în mod specific companiile energetice Lukoil și Rosneft, reprezintă cea mai recentă inițiativă a lui Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și de a-și consolida moștenirea mult dorită de pacificator global. În campania prezidențială de anul trecut, Trump s-a lăudat în repetate rânduri că va pune capăt războiului „în prima zi” a mandatului său, dar pacea n-a fost obținută până acum, după luni de eforturi eșuate de a convinge Moscova să negocieze serios termenii. Uneori, el a încercat să-l preseze pe Zelenski să facă concesii, ceea ce a dus la discuții publice și private, scrie WSJ.

Rubio a declarat că sancțiunile nu au schimbat obiectivul lor general de a împinge Moscova la masa negocierilor. „Încă dorim să ne întâlnim cu rușii”, a declarat secretarul de Stat reporterilor. „Președintele a spus în repetate rânduri, de luni de zile, că la un moment dat va trebui să facă ceva dacă nu vom înregistra progrese în ceea ce privește acordul de pace. Astăzi a fost ziua în care a decis să facă ceva.”

Răceala față de Putin a început să devină publică în iunie, în timpul summitului Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, când Trump a calificat refuzul omologului său rus de a pune capăt războiului drept „greșit”. O convorbire telefonică între cei doi, care a avut loc luna următoare, a fost mult mai scurtă decât discuțiile anterioare și a lipsit căldura cu care obișnuiau să vorbească unul cu celălalt, a declarat înaltul oficial al administrației.

Trump are la dispoziție și alte instrumente

Trump are la dispoziție și alte instrumente pentru a crește presiunea asupra lui Putin, dar până acum nu le-a folosit. Printre acestea se numără trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina, impunerea de noi sancțiuni secundare asupra oricăror companii care fac afaceri cu giganții petrolieri ruși sancționați sau vizarea vastei așa-numite flote fantomă de petroliere ilegale ale Rusiei cu noi sancțiuni pentru a consolida sancțiunile Uniunii Europene.

„Trump lasă unele lucruri deoparte pentru că încă dorește cu adevărat un acord cu Putin”, a spus Kurt Volker, care a fost trimisul lui Trump pentru Ucraina în timpul primei sale administrații. „Acest lucru arată că este doar frustrat că Putin nu i-a urmat încă planurile.”

Volker a spus că pentru a-l determina pe Putin să facă concesii serioase va fi nevoie de „mult mai mult decât sancțiuni” și că trimiterea rachetelor Tomahawk în Ucraina ar fi un următor pas important.

Ce rol ar putea avea sancțiunile

Cu toate acestea, ultimele sancțiuni impuse Rosneft și Lukoil ar putea schimba radical situația economică, au declarat oficialii administrației, având în vedere cât de dependentă este fragila economie de război a Rusiei de veniturile din petrol și gaze. La o zi după anunț, rafinăriile indiene de petrol au luat măsuri pentru a reduce fluxurile de petrol din Rusia către țara lor, în timp ce companiile petroliere de stat chineze au suspendat, cel puțin temporar, achiziționarea de petrol rusesc.

Putin a recunoscut că sancțiunile ar putea afecta economia Rusiei, declarând joi reporterilor că „se așteaptă unele pierderi”, dar a adăugat că „nicio țară care se respectă nu face nimic sub presiune”.

„Acum întrebarea este dacă asistăm la o reorientare fundamentală a strategiei lui Trump sau doar la o măsură temporară pentru a arăta nemulțumirea față de faptul că rușii nu au cooperat deloc pe frontul diplomatic”, a declarat Andrew Weiss, vicepreședinte pentru studii la think tank-ul Carnegie Endowment for International Peace.

Editor : Marina Constantinoiu