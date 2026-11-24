Valoarea participației lui Donald Trump la acțiunile Nvidia a crescut luni cu până la 15 milioane de dolari, pe fondul creșterii prețului acțiunilor, determinată de vestea surprinzătoare privind repunerea în funcție a lui Jensen Huang ca director executiv. Profitul rezultă din creșterea cu 30% a prețului acțiunilor producătorului de cipuri, calculat pe baza numărului maxim de acțiuni pe care președintele SUA le-ar fi putut deține, conform ultimei declarații financiare, scrie Financial Times.

Declarațiile financiare ale președintelui SUA către Oficiul pentru Etică Guvernamentală, dintre care cea mai recentă a fost depusă pe 5 noiembrie, arată că acesta ar fi putut deține până la 370.000 de acțiuni la Nvidia la data de 30 septembrie.

Acțiunile, care au înregistrat o scădere bruscă în ultimele săptămâni, au urcat cu peste 30% luni, după ce a fost anunțată revenirea lui Huang.

Trump a declarat că a fost implicat îndeaproape în decizia de a-l repune în funcție pe Huang. „Am vorbit cu ei, să spunem așa”, a declarat Trump luni pentru CNBC. „Și i-am convins... Eu am încheiat înțelegerea.”

Consiliul de administrație al Nvidia a declarat că a primit informații de la „nivel înalt” al guvernului SUA. „Pe baza acestor informații, consiliul este convins că reintegrarea lui Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională”, a adăugat compania.

„Țara are nevoie de conducerea lui Jensen la Nvidia pentru a asigura succesul și prosperitatea nu doar a companiei, ci și a economiei americane”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale, în urma anunțului consiliului de administrație.

Declarațiile de etică care detaliază portofoliul de acțiuni al lui Trump acoperă doar perioada până la sfârșitul lunii septembrie, înainte de demisia lui Huang în urma dezvăluirilor privind relațiile extraconjugale, inclusiv cu o presupusă spioană chineză, și nu includ niciun fel de achiziții sau vânzări din octombrie sau noiembrie.

Documentele depuse nu oferă cifre precise

Documentele depuse nu oferă cifre precise privind vânzările și achizițiile de acțiuni, ci furnizează doar intervale largi. Cifra maximă pentru participațiile sale este calculată presupunând că acesta cumpără întotdeauna cantitatea maximă din interval și vinde cantitatea minimă.

Numărul minim de acțiuni pe care Trump le-ar fi putut deține la momentul ultimei sale declarații ar fi de 32.000 de acțiuni în valoare de 5,3 milioane de dolari, iar el ar fi câștigat doar 1,3 milioane de dolari din creșterea prețurilor. Această sumă este calculată presupunând că a vândut numărul maxim de acțiuni și a cumpărat numărul minim.

Câștigurile lui Trump de luni vin după o perioadă dificilă pentru acționarii Nvidia, întrucât scandalul din jurul lui Huang și temerile privind sustenabilitatea boom-ului din domeniul IA au afectat negativ prețul acțiunilor. Dacă ar fi deținut numărul maxim de acțiuni, ar fi pierdut 42 de milioane de dolari din valoarea acțiunilor sale Nvidia față de nivelul maxim atins înainte de creșterea de luni.

Portofoliul lui Trump urmează o strategie de cumpărare a unui eșantion reprezentativ de acțiuni din indicele S&P 500. Nvidia este una dintre cele mai mari companii din acest indice.

Nu toată lumea este de acord cu revenirea lui Huang

Când luni a apărut știrea că Nvidia l-a repus în funcție pe Jensen Huang în calitate de președinte și director general, Trump s-a grăbit să liniștească publicul, afirmând că „Guvernul Statelor Unite nu are niciun motiv să creadă că revenirea lui Jensen la NVIDIA reprezintă vreun risc pentru securitatea națională”. „Oamenii spun: «Este o amenințare să-l avem?» Nu, este o amenințare să-l pierdem”, a declarat Trump pentru CNBC la scurt timp după anunț. Dar nu toată lumea este de acord. Înainte ca Huang să demisioneze, oficialii serviciilor de informații ai administrației Trump ar fi identificat-o pe Alice Huang - lidera de origine chineză a unei companii din Asia de Sud-Est numită Megaspeed - ca fiind un agent al serviciilor secrete chineze care a păstrat legătura cu cea mai importantă agenție de spionaj de la Beijing timp de mai bine de un an, în timp ce îl viza pe șeful NVIDIA. De ce contează acest lucru? Fără autorizație guvernamentală, controalele americane asupra exporturilor interzic companiei Nvidia să vândă anumite microcipuri avansate AI - cipurile care au alimentat boom-ul inteligenței artificiale - direct către China, principalul concurent al Americii în domeniul IA. Dar într-o perioadă în care Jensen și Alice Huang au fost văzuți luând masa și socializând împreună, Megaspeed a ajuns să cumpere aceleași cipuri Nvidia în valoare de miliarde de dolari. Și Megaspeed nu numai că are legături cu Beijingul, ci este de fapt anchetată la nivel federal pentru posibila contrabandă cu semiconductori avansați de la Nvidia din SUA către China. Reacții negative din partea ambelor partide Ca urmare, reintegrarea lui Huang a stârnit reacții negative imediate din partea ambelor partide. Deputatul republican Don Bacon din Nebraska, aflat la sfârșitul mandatului, l-a acuzat pe Huang că a fost „compromis și exploatat de un spion chinez” și a afirmat că „Nvidia ar fi trebuit să meargă mai departe” fără el. „Congresul trebuie să afle cu exactitate cine a aprobat vânzările de cipuri de calcul de ultimă generație către China”, a scris Bacon pe rețelele sociale. „Nu putem spune că vrem să câștigăm cursa pentru inteligența artificială și apoi să oferim Chinei cea mai bună tehnologie a noastră. Trebuie să se facă lumină asupra celor responsabili.” Senatorul John Cornyn - un alt legislator republican care se retrage - a pus la îndoială atitudinea aparent nonșalantă a lui Trump față de Huang și China. „Niciun risc pentru securitatea națională?”, a postat Cornyn. „Pe baza a ce?” Poziția SUA privind vânzările de cipuri către China a oscilat în ultimele 18 luni. În aprilie 2025, administrația Trump a impus primele restricții majore asupra vânzărilor de semiconductori pentru IA în afara SUA, înăsprind regulile create de administrația Biden. Însă, după mai multe întâlniri între Trump și Huang - care a făcut în mod constant lobby pentru a permite companiilor producătoare de cipuri să facă afaceri cu China - administrația a aprobat în cele din urmă vânzarea celui de-al doilea cel mai puternic cip al Nvidia către Beijing. În același timp, „consilierii lui Trump i-au spus în cel puțin două rânduri că serviciile de informații americane descoperiseră legăturile doamnei Huang cu agenția de spionaj chineză și că aceasta avea o relație strânsă cu domnul Huang în timp ce acesta încă conducea Nvidia”, potrivit New York Times. Însă Trump „a minimizat îngrijorările” și a refuzat să intervină deoarece „îl considera pe Huang un aliat valoros și pe Nvidia esențială pentru sănătatea economiei americane și a pieței bursiere”, au declarat pentru ziar oficiali americani care aveau cunoștințe directe despre ședințele de informare. Între timp, după ce Jensen și-a dat demisia, Trump a continuat să speculeze cu privire la revenirea acestuia și să se întrebe dacă Alice Huang era un agent al serviciilor secrete chineze, negând că cineva din guvernul său i-ar fi spus vreodată acest lucru. „Nu știu dacă este spioană”, a declarat președintele reporterilor săptămâna trecută. „De obicei, ceea ce se întâmplă în astfel de cazuri este că, orice femeie frumoasă care vine în țară din China, se spune că este spioană.” Huang urmează să depună mărturie cu ușile închise pe 1 decembrie în fața a trei comisii ale Congresului conduse de republicani - iar democrații au dat de înțeles că vor continua să investigheze problema atunci când vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului anul viitor. Luni, senatorul democrat Ruben Gallego din Arizona l-a acuzat pe Trump că „vinde securitatea națională pentru a menține cotațiile bursiere la un nivel ridicat”. Un alt democrat, guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a declarat pe rețelele sociale că „aceasta este lăcomia și lipsa de responsabilitate pe care țara tocmai le-a respins”. „Există îngrijorări serioase privind securitatea națională legate de Jensen Huang, care nu ar trebui ascunse de această administrație sau de consiliul de administrație al Nvidia”, a adăugat Pritzker.

Editor : M.C