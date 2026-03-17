Trump a cerut Chinei amânarea cu „aproximativ o lună” a vizitei sale la Beijing

photo-collage.png (64)
Donald Trump și Xi Jinping, în timpul unei întâlniri oficiale. Foto: Getty Images
Preşedintele american Donald Trump a anunțat că a cerut Chinei „să amâne cu aproximativ o lună” vizita sa de stat, programată între 31 martie şi 2 aprilie, dând asigurări că relaţia sa cu Beijingul este „foarte bună”.

„Vreau să fiu aici din cauza războiului” din Orientul Mijlociu, a explicat preşedintele american luni, într-un schimb de idei cu jurnaliştii în Biroul Oval.

„Am cerut amânarea acesteia cu aproximativ o lună”, a adăugat el, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Pregătirile sunt în desfăşurare de luni de zile pentru această vizită care urmează să îi permită lui Donald Trump să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping şi, poate, să dezamorseze durabil războiul comercial dintre cele două mari puteri.

Dar conflictul din Orientul Mijlociu, aflat acum în a 18-a zi, perturbă atât agenda, cât şi relaţia dintre cele două puteri.

China, mare consumatoare de petrol iranian, „ar trebui să ne mulţumească” pentru declanşarea ofensivei, a declarat Donald Trump, care prezintă operaţiunea israeliano-americană ca pe o garanţie a securităţii viitoare pentru întreaga lume.

Preşedintele american face presiuni asupra aliaţilor săi, dar şi asupra Chinei, pentru a-l ajuta să restabilească traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, închisă de Iran.

„China şi Statele Unite rămân în comunicare”

Într-un interviu acordat Financial Times duminică, el a legat amânarea vizitei sale de răspunsul Chinei la solicitarea sa de asistenţă.

Peste jumătate din importurile chineze de ţiţei transportat pe mare provin din Orientul Mijlociu şi tranzitează majoritar prin strâmtoare, potrivit firmei de analiză Kpler, iar peste 80% din exporturile de petrol iranian aveau ca destinaţie China înainte de război.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, menţionase deja o posibilă amânare luni, asigurând la CNBC că aceasta ar fi din motive „logistice”, şi nu pentru a pune presiune pe Beijing.

„China şi Statele Unite rămân în comunicare cu privire la vizita preşedintelui Trump”, a afirmat la rândul său un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian.

El a refuzat să comenteze cu privire la o posibilă asistenţă chineză pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Beijingul şi-a exprimat furia în faţa atacurilor americane şi israeliene din Iran, dar a criticat şi atacurile iraniene împotriva statelor din Golf.

Lin Jian a reiterat luni apelul Chinei ca „toate părţile să înceteze imediat operaţiunile militare”.

Experţii cred că, având în vedere rezervele sale de petrol, a doua putere mondială este mai bine pregătită decât altele pentru a face faţă crizei şi consideră că este puţin probabil ca aceasta să se opună direct Statelor Unite.

Editor : B.P.

IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
Abbas Araghchi
calin georgescu la tribunal
apa
Donald J Trump Signs Executive Order Launching National Fraud Task Force In Washington DC - 16 Mar 2026.
Football in iran colours at back of net
Doug Burgum, secretarul de interne al SUA, și Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei
iran- razboi sua-israel
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
drona sahed reuters
donald trump
Plata impozitului cu reducere. Inquam Photos/Alex Nicodim
Kyiv, Ukraine. 02 July, 2024. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, listens to Hungarian Prime Minister Viktor Orban, left, during a one-on-one bilateral meeting at the Mariinsky Palace, July 2, 2024 in Kyiv, Ukraine. Orban is currently serving
