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Video Trump a criticat companiile ExxonMobil și Chevron. „Obțin prea mulți bani”

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donald trump in biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Trump cere companiilor petroliere să reducă prețurile la pompă Au beneficiat de creșterea prețurilor

Președintele american Donald Trump a criticat luni companiile petroliere ExxonMobil și Chevron, acuzându-le că obțin „prea mulți bani” pe fondul creșterii prețurilor la combustibili provocate de tensiunile legate de războiul din Iran. Liderul de la Casa Albă le-a cerut marilor producători de petrol să reducă prețurile pentru consumatori și să returneze o parte din câștiguri către public.

Declarațiile lui Trump reprezintă o schimbare de ton față de relația sa tradițional apropiată cu industria petrolieră americană, pe care a susținut-o în mod repetat prin politici favorabile producției interne de energie.

„Nu-mi place”, a declarat Trump jurnaliștilor, referindu-se la profiturile obținute de companiile petroliere după creșterea prețurilor petrolului. „Chevron – prea mulți bani. ExxonMobil – prea mult. Prea mulți bani”, a spus președintele american.

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Comentariile au venit la câteva zile după ce ExxonMobil și Chevron au raportat rezultate financiare puternice pentru al doilea trimestru, pe fondul creșterii prețurilor petrolului la nivel mondial în contextul conflictului cu Iranul.

Trump cere companiilor petroliere să reducă prețurile la pompă

Președintele american a insistat că marile companii energetice ar trebui să transfere o parte din profiturile obținute către consumatori prin reducerea prețurilor la carburanți.

„O companie care a făcut un profit de 12 ori mai mare decât anul trecut ar trebui să dea o parte din acei bani înapoi publicului și să reducă prețul pentru consumator”, a afirmat Trump.

El a cerut companiilor petroliere să reducă „imediat” prețurile la benzină și a susținut că acestea vor scădea puternic după încheierea conflictului cu Iranul.

„Când vom termina cu Iranul, veți vedea că prețurile petrolului vor scădea dramatic”, a declarat Trump.

Prețul mediu al benzinei în Statele Unite se situează în jurul valorii de 4,10 dolari pe galon, după o creștere de peste 30% de la începutul atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, potrivit datelor citate de Reuters.

Administrația Trump a susținut constant creșterea producției interne de petrol și gaze, însă președintele a exercitat în mod repetat presiuni publice asupra companiilor, spre a menține costurile suportabile pentru consumatori.

Au beneficiat de creșterea prețurilor

ExxonMobil și Chevron nu au oferit imediat un răspuns la criticile președintelui american.

Reprezentanții industriei petroliere au susținut că nivelul actual al prețurilor este determinat de factori globali, precum raportul dintre cerere și ofertă, precum și de incertitudinile privind rutele maritime strategice, inclusiv zona Strâmtorii Ormuz.

Editor : M.C

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