Trump a decis să prelungească blocada în Iran. Este mulțumit că subminează economia și împinge Teheranul la negocieri (WSJ)

Donald Trump en interview pentru le magazine "60 Minutes"
Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump e mulțumit de blocadă Iranienii spun că sunt în situație de război și denunță acte de piraterie „Gata cu domnul Amabil”, scrie Trump pe Truth Social

Președintele Trump le-a cerut consilierilor săi să se pregătească pentru o blocadă prelungită a Iranului, au declarat oficiali americani, vizând resursele financiare ale regimului într-o încercare riscantă de a impune o capitulare în domeniul nuclear pe care Teheranul o refuză de multă vreme, scrie The Wall Street Journal.

În cadrul unor întâlniri recente, inclusiv o discuție de luni din Situation Room, Trump a optat pentru prelungirea blocadei asupra economiei Iranului și a exporturilor de petrol prin împiedicarea transportului maritim către și dinspre porturile sale. El a considerat că celelalte opțiuni ale sale – reluarea bombardamentelor sau retragerea din conflict – prezentau un risc mai mare decât menținerea blocadei, au declarat oficialii.

Ziarul notează că continuarea blocadei prelungește conflictul, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie, a afectat ratele de aprobare ale lui Trump și a afectat și mai mult perspectivele republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului.

Trump e mulțumit de blocadă

Surse spun că Trump este în prezent mulțumit de blocada pe termen nelimitat a porturilor iraniene, despre care consideră că împinge Teheranul spre „colaps”.

Un oficial american a explicat că blocada „subminează” economia Iranului, ceea ce împinge Teheranul spre negocieri.

Potrivit Reuters, serviciile secrete americane studiază cum ar reacționa Iranul dacă Donald Trump ar declara SUA victorioase în război.

Una dintre sursele agenției a menționat că obiectivul este de a înțelege consecințele unei potențiale retrageri a SUA din conflict. 

Casa Albă a confirmat luni că Trump și echipa sa de securitate națională au discutat o nouă propunere a Iranului pentru încetarea războiului.

Niciuna dintre părți nu a dezvăluit detaliile acesteia, dar relatările din presă sugerează că propunerea presupune redeschiderea Strâmtorii Hormuz în schimbul încetării războiului, discuțiile privind programul nuclear al Teheranului urmând să aibă loc la o dată ulterioară.

Trump, care se pare că nu este mulțumit de propunere, a declarat marți într-o postare pe Truth Social că Iranul „a informat că se află într-o stare de colaps” și dorește să deschidă strâmtoarea „cât mai curând posibil”, în timp ce „încearcă să-și clarifice situația conducerii”.

Secretarul de Stat Marco Rubio a descris oferta iraniană ca fiind „mai bună decât ne-am fi așteptat”, dar a afirmat că orice acord final trebuie să împiedice Iranul să obțină o armă nucleară. Teheranul a negat în mod constant că ar urmări obținerea de arme atomice.

Iranienii spun că sunt în situație de război și denunță acte de piraterie

Armata iraniană, între timp, afirmă că țara se află încă într-o „situație de război” și că orice nouă acțiune a inamicului „va fi întâmpinată cu noi instrumente, metode și arene”.

Amir Saeid Iravani, reprezentantul Iranului la ONU, a trimis o scrisoare secretarului general al ONU și președintelui Consiliului de Securitate, protestând vehement împotriva capturării de către SUA a unor nave iraniene și calificând aceste acțiuni drept „piraterie”.

„Recurgerea la măsuri interne, care sunt în mod inerent ilegale, nu poate justifica în niciun caz o astfel de crimă abominabilă comisă prin folosirea forței”, a afirmat el în scrisoare, potrivit agenției de știri semi-oficiale Tasnim.

„Un astfel de comportament constituie o constrângere ilegală, o ingerință în comerțul internațional legal și confiscarea ilegală a proprietății. În același timp, creează un precedent periculos care subminează grav statul de drept internațional”, a adăugat Iravani.

„Gata cu domnul Amabil”, scrie Trump pe Truth Social

Miercuri, Trump a revenit la rețeaua sa socială Truth Social și a postat un nou comentariu. „Iranul nu reușește să-și pună ordine în treburi”, afirmă Trump în postare, amenințând că „ar fi bine să-și revină repede”.

„Nu știu cum să semneze un acord non-nuclear”, spune el, alături de o imagine generată de inteligența artificială, în care apare ținând o armă de foc pe fundalul unor explozii, cu textul „Gata cu domnul Amabil”.

