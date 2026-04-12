Trump a distribuit un articol care sugerează o blocadă navală a Iranului de către SUA ca opțiune în cazul eșuării negocierilor

După ce negocierile dintre SUA și Iran de la Islamabad s-au încheiat fără a se ajunge la un acord, președintele american Donald Trump a distribuit pe platforma sa Truth Social un articol în care se sugerează că ar putea impune un blocaj naval asupra Iranului în cazul în care acesta nu acceptă cererile SUA, prezentând această măsură ca un potențial „atu” în intensificarea presiunii asupra Teheranului, scrie Haaretz și Times of Israel.

Articolul, intitulat „Atuul pe care îl are președintele în mână dacă Iranul nu cedează: un blocaj naval”, publicat de publicația pro-Trump Just the News, susține că blocajul ar sufoca economia iraniană și ar exercita presiuni asupra aliaților Iranului, China și India, care depind de exporturile de petrol iranian.

Postarea lui Trump de duminică

Articolul susține că Statele Unite ar putea folosi prezența lor navală în Golful Persic pentru a restricționa exporturile de petrol iranian prin Strâmtoarea Ormuz, descriind un scenariu în care „Marina SUA poate asigura o supraveghere aeriană și maritimă extinsă și poate monitoriza tot ce intră și iese din acea strâmtoare”.

Mai mult, articolul susține că „ar fi foarte ușor pentru Marina SUA să exercite un control complet asupra a ceea ce intră și iese din strâmtoare în prezent”, citând un expert în securitate națională menționat în articol.

Articolul prezintă blocada ca pe o alternativă la atacurile militare directe în cazul în care Iranul respinge ceea ce vicepreședintele SUA, JD Vance, a numit „oferta finală și cea mai bună” în cadrul negocierilor, care s-au încheiat fără un acord noaptea trecută.

Articolul postat afirmă că o astfel de măsură din partea lui Trump ar „repune în aplicare strategia sa de blocadă, care s-a dovedit de succes”, după ce o blocadă navală anterioară „a îngenuncheat economia venezueleană” înainte de capturarea de către SUA a liderului venezuelean Nicolas Maduro, în ianuarie.

