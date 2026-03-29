Video Trump a făcut o remarcă șocantă la adresa prințului moștenitor al Arabiei Saudite. Apoi l-a numit „războinic fantastic”

Prințul moștenitor și prim-ministrul Regatului Arabiei Saudite Mohammed bin Salman și președintele SUA Donald Trump vorbesc la Forumul de Investiții SUA-Arabia Saudită, 19 noiembrie 2025. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman „practic mă pupă în fund - (kissing my ass - n.r.)” în timp ce colaborau în războiul în desfășurare din Orientul Mijlociu împotriva Iranului, scrie NDTV World.

Vorbind la forum, Trump a afirmat că liderul saudit nu se aștepta ca SUA să revină atât de puternic sub președinția sa.

„A spus, știți, e incredibil … acum un an erai o țară pierdută. Acum ești literalmente cea mai fierbinte țară din lume”, a spus Trump.

Liderul republican a sugerat apoi că prințul moștenitor s-a înșelat în evaluarea sa.

„Nu credea că se va întâmpla asta … nu credea că va trebui să mă pupe în fund… credea că va fi doar un alt președinte american care e un ratat … dar acum trebuie să fie drăguț cu mine”, a spus el.

Schimbând rapid tonul, Trump l-a lăudat pe prințul saudit, l-a numit „un om fantastic” și „un războinic”, și a afirmat că regatul „poate fi foarte mândru” de conducerea sa.

El a apreciat Arabia Saudită și a spus că țara a sprijinit SUA în războiul său împotriva Iranului, alături de alte state din Golf. „Arabia Saudită a luptat, Qatar a luptat, Emiratele Arabe Unite au luptat, Bahrain a luptat și Kuweit a luptat”, a spus el, menționând că „au fost alături de noi … au fost alături de noi”.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care războiul SUA cu Iranul a ajuns la o lună de la început.

Potrivit unui raport Reuters, țările din Golf îi spun SUA că orice acord cu Teheranul ar trebui să facă mai mult decât să pună capăt războiului și trebuie să limiteze permanent capacitățile Iranului de rachete și drone și să asigure că resursele globale de energie nu vor fi „transformate în armă” niciodată.

Oficialii din Golf, ale căror țări au fost atacate repetat de Teheran în timpul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, le-au spus oficialilor de la Washington, în întâlniri private, că Republica Islamică nu le-a lăsat nicio „ieșire diplomatică”, potrivit surselor.

Aceștia doresc ca orice acord să includă restricții aplicabile asupra atacurilor cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice și civile, amenințări la rutele petroliere și de transport maritim, precum și asupra războiului prin proxy, au adăugat sursele, potrivit raportului.

Peste 4.500 de persoane, inclusiv 1.900 în Iran, au fost ucise în mai mult de o duzină de țări implicate de la 28 februarie, a raportat The Independent.

