Trump a fost dat în judecată pentru vânzarea accesului prioritar la postările sale de pe Truth Social. „Acest sistem este corupt”

Două grupuri media americane au deschis miercuri un proces prin care contestă vânzarea accesului prioritar la postările preşedintelui Donald Trump de pe reţeaua sa de socializare Truth Social, în condiţiile în care acest acces preferenţial poate genera mişcări pe pieţele financiare.

În plângerea depusă la New York de grupurile The Intercept şi Freedom of the Press Foundation, acestea denunţă un sistem „corupt şi neconstituţional", relatează AFP, citată de Agerpres.

Abonaţii la serviciul de acces preferenţial ar avea acces aproape instantaneu la mesajele lui Trump de pe Truth Social, cu câteva secunde cruciale înaintea publicului larg. Pentru aceasta, ei trebuie să plătească până la 100.000 de dolari pe lună, se mai arată în plângere.

"Acest sistem este profund corupt. Preşedintele se află în poziţia de a profita financiar prin furnizarea de informaţii guvernamentale care influenţează pieţele", semnalează grupurile media.

Truth Social a atras deja mai mult de 10 clienţi dispuşi să plătească pentru serviciul controversat care le va oferi acces la postările preşedintelui american înainte ca acestea să fie vizibile publicului.

Majoritatea acestor companii sunt societăţi financiare de tranzacţionare de înaltă frecvenţă ("high-speed trading"), care vor plăti între 60.000 şi 100.000 de dolari pe lună pentru accesul prioritar la postările lui Trump, a precizat Trump Media & Technology Group (TMTG), compania-mamă a reţelei de socializare Truth Social.

Această companie a mai menţionat că poartă discuţii şi cu alţi potenţiali clienţi, din mai multe domenii, inclusiv cel al Inteligenţei Artificiale (IA).

Trump foloseşte în mod obişnuit Truth Social pentru a face anunţuri majore, inclusiv privind taxele vamale sau conflictele militare. Accesul mai rapid la

postările sale le poate oferi investitorilor un avantaj, mai ales în operaţiunile de tranzacţionare automată, în care chiar şi fracţiunile de secundă pot să conteze.

Planul de a vinde acces mai rapid la postările lui Trump şi ale altor utilizatori importanţi prin intermediul unui serviciu denumit Truth API a atras critici în SUA, un reproş fiind acela că accesul la informaţiile oficiale guvernamentale este pur şi simplu privatizat.

Dar pentru Trump Media & Technology Group acest serviciu ar putea oferi o nouă sursă de venit. Cifra de afaceri a acestei companii a crescut cu 89% în trimestru doi al anului în curs, faţă de acelaşi trimestru al anului trecut, ajungând la 1,7 milioane de dolari. Totuşi, compania a raportat o pierdere netă de 238,1 milioane de dolari, în mare parte ca urmare a pierderilor rezultate din investiţii, inclusiv criptomonede.

Editor : M.B.