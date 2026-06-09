Președintele american Donald Trump a fost întâmpinat cu huiduieli puternice din partea publicului înaintea meciului din finala Asociației Naționale de Baschet (NBA) de la Madison Square Garden din New York, potrivit relatărilor presei americane, citate de Al Jazeera.

Conform agenției Associated Press și imaginilor difuzate online, huiduielile au izbucnit din rândul fanilor atunci când președintele republican, care urmărea meciul dintr-o lojă VIP, a apărut pe ecranul gigant al arenei în timpul intonării imnului național, luni seara.

În timp ce se intona imnul naţional, imaginea preşedintelui american, stând în picioare şi salutând milităreşte, a apărut pe ecranul uriaş, declanşând o reacţie imediată din partea multor spectatori.

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Pe rețelele de socializare circulă și o înregistrare video cu momentul în care președintele adoarme în timpul meciului.

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Un sondaj Reuters/Ipsos realizat luni sugerează că popularitatea lui Trump se situează aproape de cel mai scăzut nivel din mandatul său politic. Datele indică faptul că majoritatea americanilor se așteaptă ca prețurile la combustibil să continue să crească ca urmare a războiului său împotriva Iranului.

Editor : M.C