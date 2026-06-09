Live TV

Video Trump a fost huiduit puternic la Madison Square Garden, în timpul unui meci din finala NBA

Data publicării:
New York Knicks v San Antonio Spurs - NBA Finals
Donald Trump, huiduit la Madison Square Garden. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a fost întâmpinat cu huiduieli puternice din partea publicului înaintea meciului din finala Asociației Naționale de Baschet (NBA) de la Madison Square Garden din New York, potrivit relatărilor presei americane, citate de Al Jazeera.

Conform agenției Associated Press și imaginilor difuzate online, huiduielile au izbucnit din rândul fanilor atunci când președintele republican, care urmărea meciul dintr-o lojă VIP, a apărut pe ecranul gigant al arenei în timpul intonării imnului național, luni seara.

În timp ce se intona imnul naţional, imaginea preşedintelui american, stând în picioare şi salutând milităreşte, a apărut pe ecranul uriaş, declanşând o reacţie imediată din partea multor spectatori.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe rețelele de socializare circulă și o înregistrare video cu momentul în care președintele adoarme în timpul meciului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat luni sugerează că popularitatea lui Trump se situează aproape de cel mai scăzut nivel din mandatul său politic. Datele indică faptul că majoritatea americanilor se așteaptă ca prețurile la combustibil să continue să crească ca urmare a războiului său împotriva Iranului.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
catalina poiana
3
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat...
Ramzan Kadîrov la Moscova
4
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
Senat 3
5
Proiect depus în Parlament pentru ca foștii colaboratori ai securității și cei condamnați...
Fără precedent! Prim-ministrul desemnat Eugen Tomac și-a anunțat planul
Digi Sport
Fără precedent! Prim-ministrul desemnat Eugen Tomac și-a anunțat planul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
un om se uita cu o lupa pe o viza sua
CM 2026. Furia fanilor față de interdicțiile de călătorie și restricțiile de viză din SUA: „Campionat Mondial pentru ei, nu pentru noi”
Palestinians living in tents and among the rubble of destroyed homes in the area between the yellow line and the orange line
Ordinea mondială se dezintegrează, iar guvernele acționează ca niște „lorzi ai războiului”, avertizează cercetătorii germani
US President Donald Trump visits Israel
„Bibi, ai grijă, că s-ar putea să te trezești singur”. Cum a ajuns Trump la un pas de o nouă operațiune militară a SUA contra Iranului
Donald Trump
Decizia unui judecător american: Taxa de 100.000 de dolari impusă de Trump pentru viza H-1B este ilegală
Silhouette profiles of Donald Trump and Benjamin Netanyahu shaking hands against a full-frame Iranian flag, symbolizing geopolitical strategy
Doi „prieteni-dușmani”: relația complexă dintre Trump și Netanyahu continuă să submineze armistițiul din Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac are programate noi consultări pentru susţinerea în...
accident tir-constanta-politie locala colaj
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cine sunt propunerile de miniștri care au acceptat să facă parte...
ciprian ciucu eugen tomac
Ciucu, mesaj pentru Tomac: „Nu ne luați de proști”. Cele 3 întrebări...
Ultimele știri
„Regimul este mai bogat ca niciodată”. Cum a devenit Coreea de Nord o surpriză economică cu ajutorul Chinei și Rusiei: „O realizare”
Se retrag rușii din Istmul Kinburn? Ucrainenii le-au blocat complet liniile logistice, lăsându-i fără muniție, combustibil și mâncare
Venus și Jupiter se apropie pe cer într-un fenomen astronomic spectaculos. Când va putea fi observat din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e blonda de 75 de ani care apare prin L.A. în mașini roz și rochii mulate. Angelyne, prima femeie...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Legenda gimnasticii a fost la un pas de moarte. Dezvăluiri cutremurătoare
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Câți bani au cheltuit Rapid, Dinamo și U Cluj. Diferența uriașă dintre investiție și risipă. E cea mai...
Adevărul
Scandalul ROBOR. Pot românii să își recupereze banii din rate? Ce spun experții
Playtech
Orașul-fantomă din România unde poți cumpăra un bloc întreg cu 49.000 de euro. Cartierul abandonat e ascuns...
Digi FM
Cum arată Ozana Barabancea după ce și-a făcut operație de ridicare a sânilor cu implant: „Luați-vă popcorn...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț total surprinzător, la mai puțin de 24 de ore după ce Christian Eriksen a fost la un pas de moarte
Pro FM
Loredana Pădurean, profesor la MIT, despre viața dominată de AI: "Instrument de antrenament al creierului, nu...
Film Now
Demi Moore, acuzată că și-a amenințat fostul ginere. Noi detalii ies la iveală în lupta pentru custodia...
Adevarul
Cazul elevei din Cluj care ar fi fost drogată la banchet: testele toxicologice, negative. Ce au descoperit...
Newsweek
În ce zi din săptămâna aceasta intră pensia pe card? O mică schimbare. Anunț important de la Casa de Pensii
Digi FM
Vești bune pentru elevi! Cât durează vacanța de vară în 2026 și când începe noul an școlar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
O furnică minusculă provoacă îngrijorare în 22 de state. Pentru unii oameni, înțepătura sa poate fi mortală
Film Now
Ewan McGregor, marcat de filmul care i-a schimbat viața: „Sunt uimit de cât de bun e și acum, la 30 de ani de...
UTV
Mihai Petre și Elwira au publicat imagini rare de la nuntă. Cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani