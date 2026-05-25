Trump a îndemnat liderii unor țări să semneze acorduri de pace cu Israelul, în cazul încheierii unui acord cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat liderii mai multor țări arabe și musulmane să semneze acorduri de pace cu Israelul, în cazul încheierii unui acord pentru încheierea războiului cu Iranul, potrivit Axios.

Trump a declarat într-o conferință telefonică cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Pakistanului, Turciei, Egiptului, Iordaniei și Bahrainului că, odată cu sfârșitul războiului, se așteaptă ca aceștia să adere la Acordurile Abraham.

Trump a anunțat că va discuta mai târziu cu prim-ministrul Netanyahu și că Jared Kushner și Steve Witkoff se vor ocupa de această chestiune în următoarele săptămâni.

Declarațiile lui Trump referitoare la Israel și la țările care au aderat la Acordurile Abraham, făcute în timpul convorbirii, indică următorul pas important pe care dorește să-l facă în Orientul Mijlociu după război.

Sâmbătă, Trump a purtat o conversație telefonică cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Pakistanului, Turciei, Egiptului, Iordaniei și Bahrainului pentru a discuta despre acordul în curs de negociere cu Iranul.

Un oficial american care are cunoștință despre conversație a declarat că Trump le-a spus liderilor că îl va suna în continuare pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și a subliniat că speră ca, în viitorul apropiat, liderul Israelului să participe la aceeași conversație.

„Aș dori să mulțumesc, până în prezent, tuturor țărilor din Orientul Mijlociu pentru sprijinul și cooperarea lor, care vor fi consolidate și întărite și mai mult prin aderarea lor la Acordurile istorice Abraham”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social duminică.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, și-a exprimat disponibilitatea de a normaliza relațiile cu Israelul, dar în ultimul an a scăzut entuziasmul în privința acestei chestiuni, comentează Axios.

Trump vizează în principal un acord de pace istoric între Arabia Saudită și Israel, dar climatul politic actual din regiune și viitoarele alegeri din Israel fac extrem de dificilă orice realizare pe termen scurt.

Lideri precum președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, care a avut o viziune mai agresivă asupra războiului cu Iranul, au declarat că îl susțin. „Toți au spus: «Suntem alături de tine în această chestiune. Și dacă nu va funcționa, vom fi tot alături de tine»”, a declarat un oficial american.

Trump le-a spus liderilor că, după încheierea războiului cu Iranul, se așteaptă ca toți cei care încă nu fac parte din Acordurile lui Abraham sau nu au acorduri de pace cu Israelul să adere și să-și normalizeze relațiile cu statul Israel, au declarat doi oficiali americani.

Liderii, în special cei din Arabia Saudită, Qatar și Pakistan, care nu au relații diplomatice oficiale cu Israelul, au fost surprinși de solicitarea lui Trump. „S-a făcut liniște la telefon, iar Trump a glumit și a întrebat dacă mai sunt acolo”, a spus unul dintre oficialii americani.

Trump le-a spus apoi liderilor că emisarii săi, Jared Kushner și Steve Witkoff, vor urmări această chestiune în săptămânile următoare.

El a lansat ideea ca Iranul să adere într-o zi la Acordurile lui Abraham. Acest lucru ar necesita ca Teheranul să recunoască Israelul, lucru pe care l-a refuzat de zeci de ani. Actualul regim iranian vede Israelul ca pe un dușman și este hotărât să-l distrugă.

Senatorul Lindsey Graham (R-S.C.), care a criticat acordul în curs de negociere cu Iranul și este o forță motrice în Congres pentru extinderea Acordurilor lui Abraham, a scris duminică pe X că susține solicitarea lui Trump adresată liderilor arabi și musulmani.

„Dacă, de fapt, ca urmare a acestor negocieri pentru a pune capăt conflictului iranian, aliații noștri arabi și musulmani din regiune ar fi de acord să adere la Acordurile lui Abraham, acest acord ar deveni unul dintre cele mai importante din istoria Orientului Mijlociu”, a spus el.

Editor : M.C