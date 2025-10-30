Live TV

Trump a ordonat Pentagonului să testeze arme atomice, după 33 de ani. Inversare a politicii nucleare a SUA

Donald Trump
Donald Trump. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Ultimul test cu arme nucleare în SUA a fost în 1992 Despre denuclearizare

Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare. Președintele a declarat că dorește ca testarea să se desfășoare „în condiții de egalitate” cu Rusia și China, crescând presiunea asupra Beijingului cu mai puțin de o oră înainte de întâlnirea programată cu omologul său chinez Xi Jinping pentru un summit important în Coreea de Sud, scrie The Washington Post. Donald Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping au avut joi, în Coreea de Sud, o întâlnire menită să calmeze războiul comercial brutal care îi opune şi care zguduie întreaga economie mondială.

Președintele Donald Trump a declarat joi dimineață că a ordonat Pentagonului să înceapă testarea armelor nucleare „pe picior de egalitate” cu Rusia și China, introducând brusc problema nucleară în discuție chiar înainte de întâlnirea cu omologul său chinez, Xi Jinping, în cadrul unui summit comercial de mare importanță.

Anunțul surprinzător a fost făcut de Trump pe rețeaua sa Truth Social, în timp ce se afla la bordul elicopterului Marine One, în drum spre Busan, Coreea de Sud, pentru discuții comerciale cu Xi.

Anunțul a semnalat o inversare a politicii nucleare a Statelor Unite, care ar putea avea consecințe de anvergură asupra relațiilor cu adversarii SUA, deși postarea lui Trump pe Truth Social a inclus foarte puține detalii despre ceea ce ar implica testele.

Ultimul test cu arme nucleare în SUA a fost în 1992

Ultimul test cu arme nucleare în Statele Unite a avut loc în 1992, înainte ca președintele George H.W. Bush să implementeze un moratoriu asupra acestor exerciții la sfârșitul Războiului Rece.

Oficialii Casei Albe nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la ceea ce ar implica testarea armelor nucleare ale Statelor Unite.

Trump a spus că va ordona „Departamentului de Război” să efectueze testele, dar Departamentul Energiei este responsabil pentru testele nucleare. Trump nu a răspuns la întrebările reporterilor cu privire la directivă la începutul întâlnirii sale cu Xi.

Președintele Trump a scris pe rețeaua sa Truth Social că procesul va începe imediat și că este un răspuns la programele de testare ale altor țări.

Miercuri, Rusia a anunțat că a testat cu succes o super-torpilă cu propulsie nucleară numită Poseidon și a lăudat testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară cu doar trei zile înainte. Până în prezent, însă, Putin s-a abținut de la testarea unei arme nucleare sau de la efectuarea unei detonări nucleare.

Donald Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping au avut joi, în Coreea de Sud, o întâlnire menită să calmeze războiul comercial brutal care îi opune şi care zguduie întreaga economie mondială.

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a declarat joi omologului său american Donald Trump că cele două ţări trebuie să se străduiască să fie „parteneri şi prieteni” în ciuda divergenţelor şi opoziţiei comerciale şi strategice acerbe dintre ele.

Despre denuclearizare

Întrebat de jurnaliști, la bordul Air Force One, după întâlnirea cu Xi Jinping, dacă se teme că intrăm într-o zonă mai riscantă, când vine vorba despre chestiunile nucleare, președintele Trump a spus că nu crede acest lucru. 

„Avem mai multe arme nucleare decât oricine. Noi nu facem teste... dar, având în vedere că alţii fac teste, cred că este adecvat să facem şi noi”. „Cred că avem situaţia destul de bine sub control”.

„Aş dori să văd o denuclearizare”, a spus Trump. „Este ceva despre care discutăm de fapt cu Rusia, iar China s-ar alătura dacă am face ceva”.

„Aș dori să văd o denuclearizare, pentru că avem atât de multe arme nucleare în Rusia, Rusia este pe locul al doilea, China pe locul al treilea, iar China va ajunge din urmă în 4 sau 5 ani. Cred că o dezescaladare, pe care ei ar numi-o denuclearizare, ar fi un lucru extraordinar. Și este ceva despre care discutăm de fapt cu Rusia”, a mai declarat președintele SUA.

