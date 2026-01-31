Trump a păstrat tăcerea în legătură cu publicarea noii tranșe din dosarele Epstein. Referirile la România din documente

Președintele american Donald Trump a postat sâmbătă pentru prima dată pe rețelele de socializare, după publicarea ultimei tranșe din dosarele Jeffrey Epstein, dar nu a fost vorba despre acestea, ci despre acțiunile legate de frontiere și imigranți, scrie Sky News.

Președintele SUA s-a concentrat în schimb pe ceea ce el susține a fi „furtul și frauda” din statul Minnesota pe Truth Social.

El nu a menționat dosarele nici după ce a semnat vineri un ordin executiv în Biroul Oval, chiar când Departamentul de Justiție publica noua tranșă de documente.

Cel mai mare lot de documente

Departamentul de Justiție al SUA a publicat cel mai mare lot de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Peste 3,5 milioane de pagini aduc detalii în premieră absolută. Printre ele, corespondenţe şi e-mailuri care menţionează numele unor personalităţi precum Bill Gates, Elon Musk, Prinţul Andrew, Bill Clinton, dar şi Donald Trump. Autorităţile subliniază că simpla apariţie a numelor în documente nu echivalează cu acuzații penale.

Numele președintelui apare în mărturii ale unor victime sau prieteni ai acestora. Într-o plângere se afirmă că Donald Trump a forțat o tânără de 13-14 ani să facă sex oral, și că un anchetator a intervievat-o. Într-o alta, că acesta era un obicei frecvent al lui Trump.

O mărturie relatează că în petrecerile de la Mar-A-Lago, reședința din Florida a lui Donald Trump, participau adesea minori și că aveau loc abuzuri sexuale – cu prezența altor personalități. În noile dezvăluiri, chipurile tuturor femeilor au fost blurate pentru a li se proteja identitatea, cu excepția complicei lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, care execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic cu minori.

În corespondenţele cu ea sunt menţionaţi preşedintele Donald Trump și soția sa, Melania, dar și miliardarul Elon Musk sau actualul secretar pentru Comerț Howard Lutnick, exemplu fiind un schimb de mesaje care sugerează o întâlnire planificată pe insula privată a lui Epstein, după ce acesta susținuse anterior că nu mai avea legături cu finanțatorul.

Trump, care a fost prieten cu Epstein în anii 1990 și începutul anilor 2000, înainte ca relația lor să se deterioreze cu ani înainte de prima condamnare a lui Epstein, s-a opus luni întregi oricărei desecretizări, până când atât democrații, cât și republicanii din Congres l-au forțat să cedeze, promovând legea în ciuda obiecțiilor sale.

Donald Trump a fost fotografiat împreună cu Jeffrey Epstein și complicea sa Ghislaine Maxwell în mai multe rânduri în anii 1990 și la începutul anilor 2000.

Se credea că erau prieteni, dar Trump a încercat să minimizeze relația lor și recent l-a descris pe Epstein ca fiind un „pervers bolnav”. Dintr-un schimb de e-mailuri între Epstein și prințul Andrew din Marea Britanie reiese cănici infractorul sexual nu se considera un prieten de-ai lui Trump.

Numele lui Trump a fost menționat în documente publicate anul trecut, inclusiv în jurnalele de zbor ale avionului privat al lui Epstein între 1993 și 1997.

Trump a negat în mod constant orice faptă ilegală, iar menționarea sa în documente nu constituie un semn de faptă ilegală.

Paginile în care este menţionat preşedintele au fost temporar eliminate, apoi re-puse pe site: din motive de redactare şi anonimizare, motivează Departamentul de Justiție.

În documente apar informaţii explozive legate de fondatorul Microsoft, Bill Gates, inclusiv un e-mail din 2013 în care Epstein îl implica într-o boală cu transmitere sexuală și încercari de a ascunde situația, afirmații pe care Gates le-ar fi negat.

Todd Blanche, procurorul general adjunct al SUA, a declarat într-o conferință de presă că lotul masiv de documente de vineri marchează sfârșitul publicărilor planificate de administrația Trump, care a fost constrânsă să desecretizeze acest dosar uriaș în urma unei legi adoptate de Congresul american în luna noiembrie, ce îi impunea publicarea tuturor documentelor de anchetă referitoare la cazul Epstein.

Potrivit lui Blanche, noul set de documente include peste trei milioane de pagini, 2.000 de videoclipuri și 180.000 de imagini, a spus el.

Dosarele Epstein conțin referiri tulburătoare la posibil trafic de copii

Dosarele recent publicate referitoare la Jeffrey Epstein conțin un e-mail extrem de tulburător care i-a fost trimis acestuia de o persoană al cărei nume este Peggy Siegal, în timpul unei călătorii în Kenya. Cea mai mare parte a mesajului pare a fi o conversație obișnuită despre călătorii – zboruri, safari, vedete, planuri de vacanță.

Dar apoi apare o frază formulată ca o „glumă” care iese în evidență din toate motivele: expeditorul scrie despre „aducerea unui bebeluș... sau a doi... băieți sau fete?”.

Nu există nicio confirmare a vreunei acțiuni reale legate de acest mesaj. Cu toate acestea, formularea în sine este profund tulburătoare, mai ales având în vedere istoricul lui Epstein, notează Nexta.

România din dosare

Dincolo de informațiile care vizează nume grele din politica și afacerile lumii, în dosarele Epstein este vorba despre fete și femei racolate în rețea. Printre documente sunt câteva care fac referire directă către România.

Se precizează că în urma condamnării omului de afaceri american în 2008 un studiu arăta că aproape două treimi din femeile traficare pentru prostituție la nivel mondial proveneau din Europa de Est. Printre statele de proveniență ale fetelor se află și România.

În dosare apar corespondențe între românce și Epstein, între Epstein și colaboratorii săi, inclusiv un român care racola fete pentru rețea, dar și o tranzacție bancară pe numele unei femei din Iași al cărui nume a fost anonimizat de justiția americană.

Referiri la România și români apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, din care reiese că în rețeaua Epstein erau oameni cu conexiuni în România care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale de pe insula afaceristului ultraconectat la politica de vârf.

Un schimb de mesaje între Epstein și „The Duke” (personaj identificat de presa occidentală ca fiind fostul prinț Andrew, decăzut din drepturi de fratele său, Regele Charles al III-lea tocmai din cauza scandalului Epstein) face referire, de altfel, la o româncă.

„The Duke” și referirea la româncă. Foto: captură site Departamentul de Justiție al SUA

Într-un schimb de mesaje între Epstein și o altă tânără româncă, aceasta i se plânge finanțatorului că nu poate procura din SUA anticoncepționale în baza unei rețete eliberate în România, și îl roagă pe acesta să i le procure.

În alt email trimis de Epstein unei persoane al cărei nume a fost anonimizat, finanțatorul întreabă despre una dintre românce câte limbi străine vorbește.

Un alt schimb de mesaje între Epstein și unul dintre cei care îi procurau fetele conține și o referire la altă româncă, o tânără care urmează să fie pregătită, deși e mai plinuță.

Sunt doi români care sunt menționați cu nume și prenume în documentele date publicității de autoritățile americane: Ion Nicola și Corina Tarniță.

Din documente, reiese că Tarniță a intermediat plăți de 30.000 de euro de la Epstein. La o plată de 10.000 de euro spune explicit că banii vor ajunge la o fată din România, dar nu cunoaștem detalii despre această tranzacție.

Printre mesaje mai apare și numele Daniel Siad (imposibil de spus dacă este român ) îi dă lui Epstein poze cu o fată "Roxana", despre care spune că are 20 de ani și este "jumătate braziliancă". Daniel Siad apare în multe alte schimburi de mesaje cu Epstein referitor la fete.

DOJ: Arhiva „poate include imagini, documente sau videoclipuri false”

Departamentul de Justiție al SUA spune în comunicatul referitor la publicarea lotului că arhiva publicată „poate include imagini, documente sau videoclipuri false sau transmise în mod fals, deoarece tot ceea ce a fost trimis FBI-ului de către public a fost inclus pentru a respecta Legea” privind transparența dosarelor Epstein.

Departamentul american de Justiție subliniază că „unele dintre documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste împotriva președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020”.

„Pentru a fi clar, afirmațiile sunt nefondate și false și, dacă ar avea o urmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca armă împotriva președintelui Trump”, mai spune DOJ.

Potrivit acestuia, au fost redactate unele informații pentru a proteja victimele și familiile acestora.

De asemenea, „unele imagini pornografice, fie ele comerciale sau nu, au fost cenzurate, deoarece Departamentul a tratat toate femeile din acele imagini drept victime”.

„Persoane și politicieni notabili nu au fost redactați la publicarea niciunui dosar”, menționează DOJ.

Pe de altă parte, 19 victime ale presupuselor abuzuri ale lui Epstein au susținut într-o scrisoare că o parte dintre informațiile de identificare încă se aflau în dosare și au acuzat că „bărbații care le-au abuzat rămân ascunși și protejați”.

Victimele au mai cerut „publicarea completă a dosarelor Epstein” și i-au transmis procurorului general al Statelor Unite, Pam Bondi, să abordeze direct problema atunci când va depune mărturie în fața Congresului luna viitoare.

Editor : M.C