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Trump a petrecut un deceniu construindu-și aliați în Europa. Acum aceștia se îndepărtează de el (POLITICO)

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Imaginea lui Trump în Europa s-a deteriorat Sprijinul lui Trump, un măr otrăvit Politicienii care se distanțează acum de Trump sunt exact cei pe care a încercat să îi atragă Sfârșitul unei relații politice Nu toți liderii dreptei europene își reconsideră public relația cu Trump

Pentru dreapta populistă europeană, susținerea președintelui SUA Donald Trump era cândva un avantaj politic. Nu mai este cazul. Situația s-a schimbat, consideră POLITICO.

Ani la rând, liderii naționaliști din Europa au considerat sprijinul lui Trump drept dovada că ideile lor politice au depășit granițele continentului. Însă, pe măsură ce se apropie alegeri importante în 2027, inclusiv în Italia, Franța și Polonia, mulți dintre ei reevaluează beneficiile acestei relații transatlantice.

Imaginea lui Trump în Europa s-a deteriorat

Imaginea lui Trump în Europa s-a deteriorat, afectată de războaiele comerciale inițiate de administrația sa, de amenințările privind Groenlanda și de conflictul cu Iranul, care a contribuit la creșterea prețurilor energiei. Intervențiile sale, odinioară apreciate de aliații ideologici, sunt acum văzute drept un risc electoral, capabil să îndepărteze alegătorii moderați, să divizeze electoratul naționalist și să ofere muniție adversarilor politici.

Un exemplu relevant este premierul Italiei, Giorgia Meloni, considerată mult timp cel mai important aliat european al lui Trump. După ce președintele american a afirmat că Meloni ar fi „implorat” să facă o fotografie cu el la summitul G7 de săptămâna trecută, lidera italiană a exprimat public ceea ce sondajele indicau deja de luni de zile.

Ignorând o postare pe rețelele sociale în care Trump susținea că popularitatea ei în Italia este în scădere, Meloni a răspuns: „Faptul că sunt prietena dumneavoastră cu siguranță nu a ajutat.”

Ea a adăugat: „În orice caz, popularitatea mea nu este problema dumneavoastră. Vă sugerez să vă ocupați de propria popularitate”.

Sprijinul lui Trump, un măr otrăvit

În Franța, Jordan Bardella, liderul partidului de extremă dreapta Adunarea Națională și unul dintre favoriții pentru viitoarele alegeri prezidențiale, face un calcul similar. Într-un interviu acordat publicației POLITICO, acesta a respins ferm susținerea lui Trump și a descris comportamentul președintelui american drept „imprevizibil”.

Potrivit lui Jean-Yves Dormagen, președintele institutului de sondare Cluster17, sprijinul lui Trump a devenit un „măr otrăvit” pentru partidele naționaliste europene.

„Trump creează cu adevărat o problemă pentru acești lideri”, a declarat Dormagen. Deși alegătorii lor sunt împărțiți în opinii privind liderul american, tot mai mulți îl percep ca pe o amenințare.

Un sondaj realizat de Cluster17 în ianuarie, în șapte țări ale Uniunii Europene, a arătat că, deși alegătorii de dreapta au o părere mai favorabilă despre Trump decât populația generală, doar o minoritate îl consideră „un prieten al Europei”: 18% dintre susținătorii Adunării Naționale din Franța, 23% dintre alegătorii partidului Frații Italiei și 25% dintre simpatizanții partidului Alternativa pentru Germania (AfD).

Un alt sondaj realizat în iunie pentru POLITICO de compania Public First a arătat că doar 31% dintre votanții AfD și 36% dintre susținătorii Adunării Naționale consideră Statele Unite un „aliat de încredere”.

Politicienii care se distanțează acum de Trump sunt exact cei pe care a încercat să îi atragă

În Regatul Unit, asocierea cu Trump a devenit o povară pentru partidul populist de dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage, în special în rândul alegătorilor indeciși. Situația este similară și în Franța, unde Trump este nepopular printre alegătorii de centru-dreapta pe care Adunarea Națională încearcă să îi atragă.

Ironia situației pentru Washington este că politicienii care se distanțează acum de Trump sunt exact cei pe care administrația sa a încercat să îi atragă de partea sa.

În Strategia Națională de Securitate publicată anul trecut, Casa Albă a salutat „influența în creștere a partidelor patriotice europene”. În lunile următoare, administrația americană a susținut public și discret aceste mișcări politice, care acum se tem că apropierea de Trump le-ar putea costa voturi.

Un exemplu notabil a fost vizita vicepreședintelui american JD Vance în Ungaria, unde l-a susținut pe fostul premier Viktor Orbán în campania sa pentru realegere, afirmând că acest lucru este „ceea ce trebuie făcut”.

Însă, după înfrângerea severă suferită de Orbán, care a pus capăt unei guvernări de 16 ani, mulți lideri ai dreptei radicale europene și-au reconsiderat poziția față de Trump.

Sfârșitul unei relații politice

Schimbarea este deosebit de vizibilă în Italia și Germania, două țări în care extrema dreaptă a fost în mod tradițional favorabilă lui Trump.

Meloni a fost printre primii lideri europeni care l-au felicitat pentru realegerea sa din 2024. Când Trump a declanșat un nou conflict comercial între SUA și Europa, ea s-a prezentat drept o posibilă punte de legătură între un continent îngrijorat și președintele american.

La început, relația lor părea excelentă. În timpul unei întâlniri la Casa Albă, în aprilie anul trecut, Trump a descris-o pe Meloni drept „o persoană foarte specială” și a acceptat o invitație la Roma, vizită care însă nu a mai avut loc.

Astăzi, cei doi își adresează critici publice, după ce Meloni a refuzat să permită avioanelor militare americane implicate în conflictul cu Iranul să utilizeze bazele militare italiene.

În Germania, războiul cu Iranul a amplificat o criză de încredere deja existentă între Trump și partidul AfD. În primăvara acestui an, liderii formațiunii le-au cerut oficialilor partidului să reducă vizitele în Statele Unite înaintea unor alegeri regionale importante.

Nu toți liderii dreptei europene își reconsideră public relația cu Trump

Totuși, nu toți liderii dreptei europene își reconsideră public relația cu Trump.

Partidul polonez Lege și Justiție continuă să cultive legături strânse cu fostul președinte american. Polonia, care va organiza alegeri parlamentare anul viitor, este unul dintre cei mai apropiați aliați politici și militari ai SUA și unul dintre cei mai mari cumpărători europeni de armament american.

Președintele Karol Nawrocki, susținut de Lege și Justiție, încearcă să își valorifice relațiile cu Trump în confruntarea politică cu premierul Donald Tusk.

Potrivit analistului Wojciech Szacki de la think tank-ul Polityka Insight, pentru partidul Lege și Justiție este „mai avantajos decât riscant” să mențină relații foarte bune cu Trump.

La o conferință de presă desfășurată vineri la Varșovia, liderul partidului, Jarosław Kaczyński, a lăudat „relațiile excelente” ale lui Nawrocki cu președintele american și a salutat presupusul succes al demersurilor pentru obținerea unei baze militare americane permanente în Polonia.

„Majoritatea polonezilor încă sunt de părere că prezența soldaților americani în Polonia este ceea ce le garantează securitatea”, a explicat Szacki.

În sondajul Cluster17, 17% dintre respondenții polonezi l-au descris pe Trump drept „un prieten al Europei”, cel mai ridicat procent dintre toate cele șapte state membre ale Uniunii Europene incluse în cercetare.

Editor : M.C

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