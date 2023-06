Trump a promis că face cinste tuturor din restaurantul unde s-a oprit după proces, dar a plecat fără să achite nici măcar o cafea

Donald Trump s-a dus la un restaurant cubanez după ce a plecat miercuri de la Tribunalul din Miami și a promis că achită toate comenzile celor de acolo, dar a plecat după 10 minute fără să achite nici măcar o cafea.

După ce a plecat de la Tribunalul din Miami unde i-au fost aduse la cunoștință cele 37 de capete de acuzare, la care a pledat nevinovat, Donald Trump s-a dus la un restaurant cubanez, unde clienții i-au cântat "La mulți ani".

Trump s-a oprit la restaurantul „Versailles” din Miami, unde s-a oferit să plătească nota tuturor celor prezenți, mulți dintre ei susținători de-ai săi. Clienții i-au cântat lui Trump „La mulți ani”, dat fiind că fostul președinte a împlinit miercuri 77 de ani.

Trump a stat doar zece minute în erstaurantul care se umpluse de susținători ai săi, scrie Miami New Times, citat de Insider.

Ulterior, Donald Trump s-a urcat în avionul său privat, în Miami, urmând să ajungă la clubul său de golf din Bedminster, în statul New Jersey.

O sursă a declarat pentru Miami New Times că fostul președinte a plecat atât de repede, că cei prezenți abia au avut timp să comande ceva. Se pare că nici Trump nu a apucat să se bucure de mâncare cubaneză, el optând pentru fast-food de McDonald's în avion, în timpul întoarcerii sale la New Jersey, potrivit New York Times.

Un purtător de cuvânt al lui Trump a declarat ulterior pentru Insider că fostul președinte „s-a oferit să cumpere mâncare” pentru susținătorii săi, dar ei „l-au urmat până la ieșire” atunci când a plecat „așa că nu au mai apucat să comande”. Purtătorul de cuvânt a adăugat însă că au fost achitate notele de plată pentru cei care au comandat la pachet.

Nu este prima dată când Trump se oferă să cumpere mâncare pentru susținătorii săi. În februarie, Trump a achitat masa de prânz pentru primii clienți au unui McDonald's din Ohio.

