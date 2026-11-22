Președintele american Donald Trump a publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, mai multe fotografii din timpul vizitei în China, inclusiv una în care apare alături de liderul rus Vladimir Putin, însoțită de mesajul „Prietenul meu”. Postarea a fost comentată de un oficial de la Moscova și readuce în atenție criticile formulate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Trump l-a numit în același fel pe liderul de la Kremlin în timpul întâlnirii din China.

Președintele american a distribuit o imagine în care apare alături de liderul chinez, însoțită de mesajul „Prieteni”, dar și mai multe fotografii împreună cu Vladimir Putin, una dintre acestea fiind intitulată „Prietenul meu”.

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Reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țările străine și directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), Kirill Dmitriev, a comentat fotografia în care Donald Trump dă mâna cu Vladimir Putin, relatează News.ro.

„Patrioții dețin controlul”, a scris Dmitriev pe platforma X.

Donald Trump l-a numit pe Vladimir Putin „prietenul său” și în timpul întâlnirii din China, gest care a provocat reacții critice din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, dar și a altor politicieni.

Pe 19 noiembrie, înaintea reuniunii trilaterale din China, Trump a intrat în sala de la Shenzhen însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

În momentul intrării, președintele american a zâmbit, a arătat spre Putin și a spus: „Cine este acela? Este prietenul meu”. Trump i-a strâns apoi mâna liderului rus.

Gestul președintelui american a provocat critici din partea lui Volodimir Zelenski.

„Dacă vorbești despre Putin (...) ca și cum ar fi un prieten (...), bineînțeles că el nu se simte un criminal, nu simte suficientă presiune”, a declarat președintele ucrainean.

Jeanne Shaheen, principala reprezentantă a democraților în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, a declarat că „prietenul” președintelui Trump este un criminal de război însetat de sânge.

Ministrul polonez de Externe a afirmat că primirea călduroasă rezervată liderului de la Kremlin de către președintele american, în China, este îngrijorătoare.

La rândul său, Comisia Europeană a transmis că preferă să nu comenteze afirmațiile despre prietenia dintre politicieni, dar că susține eforturile de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Fotografii publicate de Donald Trump din timpul vizitei în China, unde s-a întâlnit cu liderii rus și chinez, Vladimir Putin și Xi Jinping. Foto: Truth Social/ Donald Trump Deschide galeria foto

Editor : Ș.A.