Live TV

Trump a retras invitația adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”

Data publicării:
Mark Carney davos
Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că îi retrage invitaţia adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.

„Vă rugăm să consideraţi această scrisoare ca o notificare a retragerii de către Consiliul pentru Pace a invitaţiei sale de a participa la ceea ce va fi cel mai prestigios Consiliu al Liderilor reunit vreodată. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris preşedintele american pe Truth Social.

Postarea lui Trump pe Truth Social
Postarea lui Trump pe Truth Social

După ce a zguduit ordinea mondială şi s-a retras din mai multe organisme ale ONU, Donald Trump încearcă să creeze o instituţie internaţională cu autoproclamatul său „Consiliu pentru Pace”, lansat oficial la Davos, ceea ce îi lasă sceptici pe unii experţi, comentează AFP, preluată de Agerpres.

Franţa şi Regatul Unit au refuzat să participe, în timp ce Uniunea Europeană a exprimat „serioase îndoieli” cu privire la această organizaţie care acordă o importanţă considerabilă partenerilor istorici ai Statelor Unite în Orientul Mijlociu, aliaţilor ideologici ai lui Donald Trump şi ţărilor dornice să atragă atenţia preşedintelui american.

Într-un discurs remarcabil susţinut marţi la Forumul Economic Mondial, în Elveţia, Carney a subliniat ruptura din ordinea mondială şi a îndemnat „puterile medii” să se unească pentru a confrunta forţele „hegemonice”. La care Donald Trump i-a răspuns că Canada există „datorită Statelor Unite”.

„Canada nu există datorită Statelor Unite”, a replicat joi prim-ministrul canadian. „Canada prosperă pentru că suntem canadieni. Suntem stăpâni în propria noastră casă, aceasta este ţara noastră, acesta este viitorul nostru”, a adăugat el în oraşul Quebec, explicând dorinţa lui de a face din ţara sa un „far” în această perioadă de „declin democratic”.

„Putem demonstra că o altă cale este posibilă, că traiectoria istoriei nu este destinată să se curbeze spre autoritarism şi excluziune, ci că se poate curba totuşi spre progres”, a adăugat premierul canadian. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Oameni pe strada in Bucuresti
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Mark Carney
4
„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
5
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digi Sport
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iuri Ușakov profimedia-0954194313
Kremlinul anunță că vineri are loc o întâlnire ruso-americano-ucraineană pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite
President Trump Departs Japan For Korea During Asia Trip
Acordul cu privire la Groenlanda va permite SUA să „facă orice doresc” în cooperare cu NATO, spune Trump, la întoarcerea de la Davos
dolari sua ue uniunea europeana
Cum poate zgudui Europa economia SUA: „Este principala slăbiciune a Washingtonului în acest moment”
donald trump
Partidele de extremă dreapta din Europa se confruntă cu un obstacol din ce în ce mai mare: însuși Donald Trump
Mark Rutte și Donald Trump
Cum a devenit Mark Rutte „tăticul” îmblânzitorilor lui Donald Trump. Șeful NATO se apără: „Nu are nevoie de sfaturi”
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Nicuşor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte...
Donald Trump
„Arta negocierii” lui Trump a funcționat din nou, dar randamentul...
guvern ilie bolojan administatia locala
Ilie Bolojan, analiză după întâlnirea cu administrația locală pe...
Ultimele știri
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cum sunt protejate animalele de ger. Grădina zoo din țară, unde maimuțele primesc zilnic ceai cald, iar leii au încălzire în pardoseală
De ce nu s-a prăbușit încă regimul din Iran. Cele trei structuri care conduc din umbră statul și țin în viață sistemul lui Khamenei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, scandal imens cu Ioan Niculae din cauza miliardarului Francois Pinault: „L-am luat la...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu a numit echipele care se califică în play-off-ul SuperLigii: „E o plăcere să-i vezi. Fotbal...
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
EXCLUSIV 2.050 de dosare de pensii pe masa CCR. Niciunul nu a fost analizat. Care pensionari pierd mii de lei?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat