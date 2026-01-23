Trump a retras invitația adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că îi retrage invitaţia adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.



„Vă rugăm să consideraţi această scrisoare ca o notificare a retragerii de către Consiliul pentru Pace a invitaţiei sale de a participa la ceea ce va fi cel mai prestigios Consiliu al Liderilor reunit vreodată. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris preşedintele american pe Truth Social.

Postarea lui Trump pe Truth Social

După ce a zguduit ordinea mondială şi s-a retras din mai multe organisme ale ONU, Donald Trump încearcă să creeze o instituţie internaţională cu autoproclamatul său „Consiliu pentru Pace”, lansat oficial la Davos, ceea ce îi lasă sceptici pe unii experţi, comentează AFP, preluată de Agerpres.



Franţa şi Regatul Unit au refuzat să participe, în timp ce Uniunea Europeană a exprimat „serioase îndoieli” cu privire la această organizaţie care acordă o importanţă considerabilă partenerilor istorici ai Statelor Unite în Orientul Mijlociu, aliaţilor ideologici ai lui Donald Trump şi ţărilor dornice să atragă atenţia preşedintelui american.



Într-un discurs remarcabil susţinut marţi la Forumul Economic Mondial, în Elveţia, Carney a subliniat ruptura din ordinea mondială şi a îndemnat „puterile medii” să se unească pentru a confrunta forţele „hegemonice”. La care Donald Trump i-a răspuns că Canada există „datorită Statelor Unite”.



„Canada nu există datorită Statelor Unite”, a replicat joi prim-ministrul canadian. „Canada prosperă pentru că suntem canadieni. Suntem stăpâni în propria noastră casă, aceasta este ţara noastră, acesta este viitorul nostru”, a adăugat el în oraşul Quebec, explicând dorinţa lui de a face din ţara sa un „far” în această perioadă de „declin democratic”.



„Putem demonstra că o altă cale este posibilă, că traiectoria istoriei nu este destinată să se curbeze spre autoritarism şi excluziune, ci că se poate curba totuşi spre progres”, a adăugat premierul canadian.

Editor : M.C