Data publicării:
President Donald J Trump Signs Bill To Reopen Government In Oval Office In Washington District Of Columbia United States - 12 Nov 2025
Donald Trump semnează documentul care pune capăt blocajului guvernamental. Foto: Profimedia
Din articol
Fără promisiuni în domeniul sănătății

Camera Reprezentanţilor a aprobat miercuri seara un proiect de lege care pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară a guvernului (shutdown) din istoria SUA. Preşedintele Donald Trump a semnat imediat pachetul de finanţare pentru a redeschide oficial Guvernul, însă va dura ceva timp până când lucrurile vor reveni la normal, relatează CNN, preluat de News.ro.

Preşedintele Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj al guvernului din istoria SUA, la aproximativ două ore după ce Camera Reprezentanţilor a votat reluarea asistenţei alimentare întrerupte, plata a sute de mii de angajaţi federali şi repunerea în funcţiune a unui sistem de control al traficului aerian afectat, relatează Reuters.

Semnătura lui Trump pe proiectul de lege va readuce la muncă, începând de joi, angajaţii federali care au fost inactivi din cauza blocajului de 43 de zile, deşi nu este clar cât de repede vor fi reluate serviciile şi operaţiunile guvernamentale.

Legea prelungeşte finanţarea până la 30 ianuarie, lăsând guvernul federal pe cale să adauge în continuare aproximativ 1,8 mii de miliarde de dolari pe an la datoria sa de 38 de mii de miliarde de dolari.

”Mă simt de parcă tocmai am trăit un episod din Seinfeld. Am petrecut 40 de zile şi încă nu ştiu care a fost intriga”, a declarat reprezentantul republican David Schweikert din Arizona, comparând modul în care Congresul a gestionat blocajul cu peripeţiile dintr-un popular serial de comedie american din anii 1990.

Sfârşitul blocajului oferă o speranţă că serviciile esenţiale pentru transportul aerian, în special, vor avea timp să se redreseze, având în vedere că valul critic de călătorii de Ziua Recunoştinţei este la doar două săptămâni distanţă.

Restabilirea ajutorului alimentar pentru milioane de familii ar putea, de asemenea, să elibereze bugetul gospodăriilor pentru cheltuieli, pe măsură ce sezonul cumpărăturilor de Crăciun se apropie.

Aceasta înseamnă, de asemenea, restabilirea în zilele următoare a fluxului de date privind economia SUA de la agenţiile statistice cheie. Lipsa datelor a lăsat investitorii, factorii de decizie şi gospodăriile în mare parte în întuneric în ceea ce priveşte starea pieţei muncii, traiectoria inflaţiei şi ritmul cheltuielilor de consum şi al creşterii economice în general.

Cu toate acestea, unele lacune în date vor fi probabil permanente, Casa Albă afirmând că rapoartele privind ocuparea forţei de muncă şi indicele preţurilor de consum pentru luna octombrie ar putea să nu fie publicate niciodată.

Conform estimărilor multor economişti, blocarea administraţiei a redus cu mai mult de o zecime de punct procentual produsul intern brut în fiecare dintre cele aproximativ şase săptămâni de întrerupere, deşi se preconizează că cea mai mare parte a producţiei pierdute va fi recuperată în lunile următoare.

Fără promisiuni în domeniul sănătății

Votul a avut loc la opt zile după ce democraţii au câştigat mai multe alegeri importante, ceea ce, în opinia multora din partid, le-a întărit şansele de a obţine o prelungire a subvenţiilor pentru asigurările de sănătate, care urmează să expire la sfârşitul anului.

Deşi acordul prevede un vot în Senat în luna decembrie cu privire la aceste subvenţii, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, nu a făcut nicio promisiune în acest sens.

Reprezentanta democrată Mikie Sherrill, care săptămâna trecută a fost aleasă ca viitor guvernator al statului New Jersey, s-a pronunţat împotriva proiectului de lege privind finanţarea în ultimul său discurs în Camera Reprezentanţilor SUA înainte de a demisiona din Congres săptămâna viitoare, încurajându-şi colegii să se opună administraţiei Trump.

”Către colegii mei: nu lăsaţi acest organism să devină o ştampilă roşie ceremonială a unei administraţii care le ia copiilor hrana şi le răpeşte asistenţa medicală”, a spus Sherrill.

”Către ţară: Rămâneţi puternici. Aşa cum spunem în Marină, nu renunţaţi la navă”, a adăugat ea.

 

