Trump a sugerat că SUA ar fi mers prea departe în atacurile asupra conducerii Iranului. Acum nu mai au cu cine negocia

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat luni că Washingtonul ar fi mers „prea departe” în atacurile îndreptate împotriva conducerii Iranului, recunoscând că asasinarea unor oficiali iranieni de rang înalt a complicat eforturile de identificare a unor personalități cu care Statele Unite ar putea negocia, scrie The Jerusalem Post.

În cadrul unui miting electoral ținut la Youngstown, Ohio, Trump a abordat dificultățile cu care se confruntă Washingtonul în încercarea de a găsi o soluție diplomatică la conflictul cu Teheranul.

„Poate că am mers prea departe cu liderii aceia, pentru că nu mai știm cu cine naiba avem de-a face”, le-a spus Trump susținătorilor săi.

„Nimeni nu vrea să fie președintele Iranului”, a adăugat el, susținând că potențialii candidați nu erau dispuși să preia această funcție.

La miting, Trump a afirmat, de asemenea, că, în calitate de „principalul stat care sponsorizează terorismul”, Iranului nu i se va permite să obțină arme nucleare.

Trump își reiterează afirmațiile că marina iraniană se află „pe fundul mării”

Deși a recunoscut dificultățile create de campania împotriva conducerii Iranului, Trump și-a reiterat afirmațiile potrivit cărora operațiunile militare americane au distrus efectiv forțele aeriene și marina țării.

Președintele a susținut că Iranul și-a pierdut toate cele 159 de nave militare, descriindu-le ca „odihnindu-se frumos pe fundul mării”.

Comentariile au făcut ecou îngrijorărilor exprimate de vicepreședintele SUA, JD Vance, care a declarat într-un interviu acordat Reuters că Washingtonul rămâne nesigur cu privire la modul în care se iau deciziile în cadrul conducerii Iranului.