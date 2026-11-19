Președintele SUA, Donald Trump, a intervenit joi la reuniunea aliaților europeni ai Ucrainei, ocazie cu care a pus sub semnul întrebării, în termeni duri, continuarea cheltuielilor acestora pentru sprijinul militar acordat Kievului. Informația este transmisă de mai multe publicații occidentale, printre care Politico, The Telegraph sau ProtoThema din Grecia. Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan, prezent la reuniune, ca și premierul polonez Donald Tusk, nu au menționat acest detaliu în relatările lor despre intervenția telefonică-surpriză a lui Trump. Site-ul suedez Sweden Herald scrie că secretarul de presă al premierului suedez a dezmințit aceste informații.

La câteva ore după încheierea întâlnirii trilaterale istorice cu șeful Kremlinului, Vladimir Putin, și cu președintele chinez Xi Jinping, la Shenzhen, în China, Trump a sunat la Berlin de la bordul avionului Air Force One și a afirmat că liderul rus este serios în ceea ce privește negocierile de pace referitoare la Ucraina, scrie Politico.

În cadrul convorbirii, Trump și-a exprimat „cu vehemență” scepticismul față de acordarea unor ajutoare suplimentare de miliarde de dolari Ucrainei de către așa-numita „Coaliție de Voință”, potrivit celor trei oficiali europeni, care au solicitat anonimatul, pe care îi citează Politico.

„Donald Trump a criticat planurile Europei de a acorda ajutor financiar Ucrainei într-o convorbire telefonică plină de furie, la câteva ore după întâlnirea cu Vladimir Putin și Xi Jinping din China. Trump s-a alăturat prin telefon, de la bordul avionului Air Force One, reuniunii Coaliției de Voință de la Berlin, după summitul de la Shenzhen.

Trei oficiali familiarizați cu detaliile convorbirii au declarat că Trump și-a exprimat scepticismul cu privire la ajutorul de miliarde acordat Ucrainei de către Coaliția de Voință.

Doi participanți au descris remarca președintelui SUA drept o „tiradă”, afirmând că acesta a criticat planurile UE și ale altor susținători internaționali ai Ucrainei de a contribui la acoperirea deficitului de finanțare al țării, estimat la 70 de miliarde de euro pentru 2027.

Un al treilea participant a declarat că Trump a subliniat pur și simplu cât de mulți bani ar putea economisi țările dacă războiul s-ar încheia și nu ar mai fi nevoite să acorde asistență financiară”, scrie The Telegraph.

Oficialii au declarat că domnul Trump „a vorbit foarte pozitiv despre perspectivele unei soluționări prin negociere” pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Trei persoane care au avut cunoștință despre convorbire au declarat că Trump a pus sub semnul întrebării oportunitatea ca aliații din Coaliția de Voință să acorde Ucrainei ajutor suplimentar în valoare de miliarde de euro. Doi participanți au descris remarca sa drept o „izbucnire de furie”, precizând că acesta a criticat planurile Uniunii Europene și ale altor susținători internaționali ai Kievului de a acorda Ucrainei un sprijin în valoare de 70 de miliarde de euro.

Un al treilea participant a oferit o versiune mai moderată, afirmând că Trump a subliniat pur și simplu cât de mulți bani ar putea economisi toate țările dacă războiul s-ar încheia și nu ar mai fi nevoite să finanțeze Ucraina”, scrie ProtoThema. „Am avut o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump. El a povestit conversațiile sale cu liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin”, a descris premierul polonez discuția cu Donald Tusk. „Aceasta a fost o altă sesiune a Coaliției de Voință, adică a țărilor care vor participa la garantarea securității Ucrainei după încheierea războiului. În același timp, în Polonia erau în desfășurare exerciții militare”, a declarat Donald Tusk, potrivit onet.pl Tusk a subliniat că vorbele lui Donald Trump „sunau destul de optimiste”. „Nu voi nega că am auzit asta destul de des de la președintele SUA. Încrederea sa în bunăvoința lui Vladimir Putin pare de neclintit, deși până acum niciun fapt nu confirmă acest lucru”, a spus el. „Ar fi bine dacă, mai devreme sau mai târziu, s-ar dovedi că Rusia este pregătită să se angajeze serios în negocieri de pace”, a adăugat șeful guvernului polonez. Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că intervenţia telefonică a preşedintelui SUA, Donald Trump, în cadrul reuniunii Coaliţiei de Voinţă de la Berlin, dublată de prezenţa la eveniment a celor doi emisari americani, Steve Witkoff şi Jared Kushner, reprezintă un mesaj de solidaritate.



Şeful statului a precizat că discuţia de la Berlin nu a fost un eveniment „extraordinar” în parcursul fiecăreia dintre părţile implicate, ci o etapă într-un proces.



„Discuţia de azi nu a fost un eveniment extraordinar în parcursul fiecăreia dintre părţile implicate, a fost o etapă într-un proces. Statele Unite îşi doresc pacea în Ucraina, există discuţii şi cu partea rusă şi cu partea ucraineană, există părţi care sunt mai optimiste şi altele care sunt mai pesimiste că Rusia cu adevărat vrea pace. Eu sunt dintre cele mai pesimiste în acest moment”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă, la Ambasada României de la Berlin.



Întrebat care a fost mesajul lui Donald Trump, el a răspuns: „A spus că războiul este ceva rău, pentru că aduce multă suferinţă şi aduce pierderi economice semnificative, deci că eforturile noastre pentru pace trebuie să se înteţească şi că domnia sa este optimist că, cu voinţa tuturor, vom ajunge acolo. Pe scurt, ăsta a fost mesajul. Şi ce e important pentru noi? Şi prin prezenţa celor doi negociatori şi prin mesajul pe care preşedintele Trump l-a transmis a fost un gest de solidaritate cu această Coaliţie de Voinţă”.

Editor : M.C