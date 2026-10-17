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Trump a suspendat noile sancțiuni împotriva Rusiei pe care le-a promulgat recent, invocând interesul național

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donald trump profimedia
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Sancțiunile erau considerate parte din moștenirea lui Graham Tensiuni mari cu Ucraina

Președintele Donald Trump a semnat vineri un decret prezidențial prin care suspendă un nou pachet amplu de sancțiuni legate de vânzările ruseşti de combustibili fosili, cu câteva zile înainte ca acestea să intre în vigoare în temeiul unui proiect de lege pe care l-a promulgat luna trecută, declarând Congresului că această suspendare este în interesul național, relatează presa americană.

Trump a semnat personal legea chiar luna trecută, iar noua măsură a fost luată cu doar două zile înainte de termenul limită stabilit chiar în lege pentru punerea sa în aplicare. Măsura a stârnit condamnări din partea democraților din Congres.

Numită după senatorul din Carolina de Sud Lindsey Graham, decedat, legea urmărea să limiteze mai rapid fluxul de resurse financiare care alimentează războiul împotriva Ucrainei.

Decizia neașteptată a lui Trump vine la o săptămână după ce acesta a declarat, în mod surprinzător, că SUA au acceptat să cumpere motorină din Rusia pentru a încerca să reducă prețurile globale la energie, în ciuda faptului că acest lucru ar putea afecta Ucraina în războiul său cu Rusia.

Sancțiunile erau considerate parte din moștenirea lui Graham

Graham, un aliat apropiat și prieten de-ai președintelui, tocmai se întorsese din Ucraina când a decedat în mod neașteptat în iulie. El pledase pentru sancțiuni mai stricte ale SUA împotriva Rusiei, ca mijloc de a o presa să pună capăt războiului din Ucraina.

Colegii săi din Congres au răspuns cu sprijin bipartizan după moartea sa, iar Trump a semnat proiectul de lege — apoi s-a răzgândit vineri.

Pachetul legislativ era menit să-l priveze pe președintele rus Vladimir Putin de resursele de care Moscova are nevoie pentru a-și continua războiul din Ucraina, după ce a invadat țara vecină în urmă cu mai bine de patru ani. Proiectul de lege, elaborat și de senatorul Richard Blumenthal, democrat din Connecticut, viza sancționarea oficialilor ruși, a băncilor și a flotei „fantomă” de petroliere care asigură transportul energiei rusești. De asemenea, acesta îi impunea lui Trump să aplice taxe de până la 100% celor mai mari cinci importatori de petrol sau gaze naturale rusești, cu o excepție pentru țările care importă mai puțin de 15% din exporturile de gaze naturale ale Rusiei și care au luat măsuri semnificative pentru a reduce aceste importuri.

Casa Albă nu a explicat imediat în ce măsură suspendarea sancțiunilor servește interesului național.

Decizia a fost publicată pe site-ul Casei Albe târziu în seară, iar notificarea preciza că raportul care explică decizia a fost înaintat Congresului.

Tensiuni mari cu Ucraina

Totuși, aceasta survine pe fondul criticilor din ce în ce mai virulente ale lui Trump la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl acuză că nu a reușit să încheie un acord cu Putin pentru a pune capăt conflictului.

Administrația Trump, între timp, a păstrat în mare parte tăcerea de la adoptarea proiectului de lege cu majorități largi în Camera Reprezentanților și Senat, în urma decesului subit al lui Graham — parlamentarii fiind îndemnați în acest sens de Zelenski.

Cea mai recentă acțiune a președintelui a urmat, de asemenea, anunțului făcut de acesta săptămâna trecută, conform căruia ajunsese la un acord cu președintele rus Vladimir Putin.

Trump a declarat că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină, urmate de încă 500.000 de tone în noiembrie și de 1 milion de tone „imediat după aceea”. Rusia va livra încă 3 milioane de tone „într-un interval scurt de timp” după aceea, a scris el.

Decizia lui Trump de a încheia un acord cu Putin privind motorina pe piața mondială a fost criticată atât de republicani, cât și de democrați, care susțin că aceasta va ajuta Rusia să-și ducă mai departe războiul împotriva Ucrainei – fără a avea vreun impact asupra prețurilor globale la combustibil, care sunt ridicate în principal din cauza războiului lui Trump împotriva Iranului.

Între timp, sancțiunile pe care Trump le-a suspendat acum deveniseră, de asemenea, un punct central al campaniei senatoarei Darline Graham, sora senatorului decedat, care a fost numită să îndeplinească mandatul rămas din actualul său mandat. Ea candidează acum pentru a-l înlocui în Senat pe o perioadă mai îndelungată.

Într-o dezbatere de la începutul acestei săptămâni cu candidata democrată Annie Andrews, Graham — care beneficiază de sprijinul lui Trump și se așteaptă să facă campanie alături de acesta în Carolina de Sud săptămâna viitoare — a declarat că a fost „atât de mândră” să contribuie la adoptarea măsurii, dar a recunoscut că modul de punere în aplicare a acesteia ține de competența președintelui.

„Aceasta îi oferă președintelui instrumente pe care le poate folosi, dacă dorește, pentru a pune capăt războiului prin sancțiuni economice”, a declarat Graham duminică, în cadrul unei dezbateri desfășurate la Columbia. „Așadar, depinde de el dacă dorește sau nu să le folosească, sau dacă dorește să recurgă la altceva, dar cred că scopul acesteia este de a reduce prețurile la benzină și, în cele din urmă, de a pune capăt războiului. Iar când războiul se va termina, prețurile la benzină vor scădea.”

Editor : M.C

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