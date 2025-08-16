Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One. Președintele SUA i-a sunat apoi pe liderii țărilor europene din NATO

Casa Albă a anunţat sâmbătă dimineaţă că preşedintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii ţărilor europene din NATO, după ce cu scurt timp înainte a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre recentul summit SUA-Rusia din Alaska, transmite Reuters.

Informaţia a fost confirmată pentru DPA de surse din guvernul german.

Discuţiile între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin nu s-au soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheindu-şi întâlnirea din Alaska fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate tangibile, notează Agerpres.

În declaraţia de presă de la finalul summitului, preşedintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii. Donald Trump a adăugat că doreşte să se consulte cu liderii europeni şi cu Zelenski. „Până la urmă depinde de ei”, a spus liderul de la Casa Albă.

De partea sa, liderul de la Kremlin a menţionat acorduri despre care a susţinut că ar putea constitui un punct de pornire pentru soluţionarea conflictului militar din Ucraina.

