Live TV

Trump a zburat de opt ori cu avionul lui Jeffrey Epstein, inclusiv cu o tânără de 20 de ani, potrivit unor noi documente

Data publicării:
Donald Trump și Jeffrey Epstein. Foto- X
Jeffrey Epstein și Donald Trump. Sursa foto: X
Din articol
Perioada zborurilor coincide cu investigațiile asupra lui Maxwell Investigații FBI asupra relației Trump–Epstein Referire la Prințul Andrew în documentele DOJ

Preşedintele american Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein în avionul privat al acestuia în anii 1990, inclusiv o dată când a călătorit doar cu Epstein şi o tânără de 20 de ani. Acest lucru e indicat de un nou lot de mii de documente nepublicate anterior, pe care Departamentul de Justiţie al SUA le-a dezvăluit luni după-amiază, dar se pare că le-a şters ulterior, însă pe care Washington Post a reuşit să le descarce înainte ca acestea să devină indisponibile.

Spre deosebire de documentele publicate sâmbăta trecută, noile documente includ mai multe menţiuni despre Trump, care a încercat să se distanţeze cât mai mult posibil de Epstein şi de delictele acestuia, a relatat marţi ziarul american, preluat de EFE, potrivit Agerpres.

„Vreau să ştiţi că jurnalele de zbor pe care le-am primit ieri reflectă faptul că Donald Trump a călătorit cu avionul privat al lui Epstein de mult mai multe ori decât s-a relatat anterior (sau decât eram la curent)„, a scris un procuror american pentru Districtul Sudic din New York într-un e-mail din ianuarie 2020, care este inclus în dosare.

Citește și: O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată

Perioada zborurilor coincide cu investigațiile asupra lui Maxwell

Trump a zburat cu acel avion de cel puţin opt ori între 1993 şi 1996, a scris procurorul, menţionând că această perioadă coincide cu investigaţiile privind complicea şi fosta parteneră a lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care a participat la cel puţin patru dintre aceste zboruri cu actualul preşedinte.

În unele cazuri, a adăugat procurorul, cei care au călătorit cu avionul ar putea servi ca martori în cazul împotriva lui Maxwell, care a fost condamnată în 2021 la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual cu minore.

Citește și: Departamentul de Justiție al SUA respinge acuzațiile de cenzură în dosarul Epstein: „Nu ascundem informații despre Trump”

Investigații FBI asupra relației Trump–Epstein

Documentele dezvăluie, totodată, că Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a adunat mai multe piste despre relaţia dintre Trump şi Epstein în timpul petrecerilor organizate la proprietăţile lor respective la începutul anilor 2000, deşi nu confirmă dacă au existat anchete ulterioare în această speţă.

În plus, dosarele arată că anchetatorii din cazul Maxwell au trimis o citaţie la Mar-a-Lago, conacul şi clubul privat al lui Trump din West Palm Beach, în Florida, în 2021, potrivit Washington Post.

Citește și: Dosarele Epstein: Departamentul de Justiţie publică noi documente, democrații critică cenzurările excesive

Motivul citaţiei nu este cu totul clar, dar documentele indică faptul că un procuror federal căuta înregistrări despre persoane care au lucrat la clubul lui Trump, care ar fi putut fi relevante pentru cazul împotriva lui Maxwell.

„Nu am reuşit să găsesc pe nimeni care să-şi amintească faptul că (...) (urmează un pasaj cenzurat - n.r.) a lucrat la Mar-a-Lago în 2000”, a scris procurorul într-un e-mail inclus printre noile documente.

Referire la Prințul Andrew în documentele DOJ

Noul lot de documente include şi o scrisoare de 22 de pagini din partea diviziei penale a Departamentului de Justiţie al SUA către autorităţile britanice, prin care se solicită un interviu voluntar cu „martorul PA”, o referire la Prinţul Andrew.

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit l-a deposedat pe fratele său, Andrew, de titlul princiar şi de alte onoruri în noiembrie, după ce Andrew a căzut în dizgraţie din cauza legăturilor sale anterioare cu Epstein.

Citește și: Dosarele Epstein: imagine nouă cu fostul prinț Andrew, fotografiat cu capul în poala unei femei, sub ochii lui Ghislaine Maxwell

Departamentul de Justiţie lansează site pentru documente

Departamentul de Justiţie al SUA a lansat vinerea trecută un site web pentru a accesa documentele din ancheta referitoare la Epstein - care s-a sinucis în închisoare în 2019 -, în urma adoptării unei legi în Congres care impune guvernului să publice toate informaţiile neclasificate legate de acest caz.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Varșovia
3
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
cartier blocuri
4
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Nicolas Maduro.
Maduro, replică ironică pentru Trump după noi amenințări privind Venezuela: I-ar merge mai bine dacă s-ar ocupa de problemele din SUA
profimedia-1061178265
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
Maxwell Trial Verdict: GUILTY Child Sex Trafficking for Epstein
Dosarele Epstein: Documentele publicate arată tacticile lui Ghislaine Maxwell de a atrage minorele în lumea miliardarului abuzator
donald trump
Zeci de ambasadori numiți de fostul președinte Joe Biden, rechemați de la post din ordinul administrației Trump
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
SUA condiționează încetarea blocadei asupra Venezuelei de plecarea lui Nicolas Maduro: „Ne vom apăra poporul”
Recomandările redacţiei
om in vant si ninsoare
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de...
pension
Legea pensiilor private a trecut de votul final al Parlamentului...
Rodica Stănoiu
Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: polițiștii fac percheziții la...
targ turism romexpo
Radu Miruță modifică regulile pentru participarea la târgurile...
Ultimele știri
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Poliția Capitalei a confiscat cinci tone de petarde într-un singur dosar. Percheziții în București și Călărași
Autostrada Moldovei: sectorul Focșani - Adjud din A7 a fost deschis circulației. Șeful CNAIR a publicat imagini live
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul reginei Elisabeta a II-a care l-a înfuriat pe Harry, în 2019. Scriitoare: „William a știut că-i va...
Cancan
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Fanatik.ro
Victor Angelescu a venit cu replica imediat după ce Gâlcă a spus că Rapid nu are lot de titlu. Câte...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau...
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Cel mai important detaliu despre calcularea impozitului la mașină în 2026, explicat de RAR. Cum identifici...
Digi FM
Laura Cosoi, soțul și cele patru fiice, vacanță de o lună în Thailanda: "Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă...
Digi Sport
Fosta soție s-a recăsătorit în secret, iar acum el a aflat totul. Prima reacție, dezvăluită de un apropiat
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea...
Newsweek
Guvernul a stabilit cât va fi punctul de pensie în 2026. Afectați: 4.7000.000 pensionari. Câți bani pierd?
Digi FM
Andreea Marin, bilanț la împlinirea a 51 de ani: "În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu"
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...