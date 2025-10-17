Live TV

Trump acuză China pentru blocajul comercial: „Ei m-au forțat să fac asta”. Când se va întâlni cu Xi Jinping

Data publicării:
Donald trump și Xi Jinping
Donald trump și Xi Jinping. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a recunoscut că taxele vamale suplimentare de 100% cu care a amenințat China nu sunt sustenabile, dar a acuzat Beijingul de blocarea negocierilor comerciale, după ce acesta a înăsprit controlul asupra exporturilor de metale rare. Liderul de la Casa Albă a confirmat totuși că se va întâlni, în următoarele două săptămâni, cu omologul său chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud, informează Reuters și Agerpres.

Pământurile rare sunt esențiale pentru tehnologiile avansate și industria militară, iar China domină piața internațională a acestor resurse minerale. După ce Beijingul a decis înăsprirea controlului asupra exporturilor, Trump a reacționat amenințând cu taxe vamale suplimentare de 100% asupra produselor importate din China, dar și cu măsuri de restricționare a exporturilor de produse software esențiale către țara asiatică.

Noile taxe și măsuri ar urma să intre în vigoare la 1 noiembrie, cu nouă zile înainte de expirarea armistițiului comercial convenit anterior de SUA și China, menit să le ofere un răgaz pentru negocierea unui nou acord. Cele două puteri s-au lansat la începutul anului într-un război comercial marcat de creșteri reciproce ale taxelor vamale.

Întrebat într-un interviu difuzat vineri de Fox News dacă o asemenea creștere a taxelor vamale este sustenabilă și ce efecte ar avea asupra economiei, Trump a răspuns: „Nu este sustenabilă, dar asta este cifra.”

„Ei m-au forțat să fac asta”, a adăugat președintele, referindu-se la decizia Chinei de a intensifica controlul asupra exporturilor de metale rare.

Totuși, liderul american a confirmat că se va întâlni cu Xi Jinping la Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care se va desfășura între 29 octombrie și 1 noiembrie în Coreea de Sud, o întâlnire pe care, săptămâna trecută, o pusese la îndoială.

„Cred că ne vom înțelege cu China, dar trebuie să avem un acord corect”, a declarat Trump.

În paralel, Ministerul chinez al Comerțului a emis vineri o declarație în care acuză Statele Unite că, de la instalarea noii administrații Trump în ianuarie, au subminat sistemul comercial multilateral bazat pe reguli, prin impunerea de taxe vamale, politici comerciale discriminatorii și sancțiuni unilaterale – acțiuni care contravin angajamentelor asumate de SUA în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

