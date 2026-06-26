Trump acuză Iranul că a atacat nave în Strâmtoarea Ormuz cu drone kamikaze: „Este o încălcare prostească a armistițiului”

Președintele american Donald Trump a acuzat vineri Iranul că a lansat cel puțin patru drone kamikaze asupra unor nave care traversau Strâmtoarea Ormuz, afirmând că unul dintre aparatele fără pilot a lovit puntea superioară a unui cargou. Liderul de la Casa Albă a catalogat incidentul drept o încălcare a armistițiului convenit între cele două părți, relatează Reuters.

Potrivit lui Trump, atacul a provocat avarii unei nave comerciale, însă aceasta și-a putut continua drumul.

„S-au produs pagube, da. Nava a reușit să își continue drumul. Am doborât alte trei drone. Evident, aceasta este o încălcare prostească a acordului nostru de armistițiu”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au escaladat în ultimele zile, după ce Teheranul și-a reafirmat dreptul de a controla traficul maritim și de a percepe taxe de trecere pentru navele care tranzitează zona. Iranul a respins o declarație comună a Statelor Unite și a șase state din Golf, care cereau „navigație liberă, necondiționată și fără restricții” prin strâmtoare.

Autoritățile iraniene au avertizat că trecerea în siguranță nu poate fi garantată fără recunoașterea rolului Teheranului ca stat riveran și au anunțat că trei petroliere străine au fost întoarse din drum după un avertisment al Gărzii Revoluționare.

În paralel, Washingtonul a transmis că orice tentativă a Iranului de a amenința sau bloca traficul maritim va avea consecințe, în timp ce Organizația Maritimă Internațională a suspendat temporar operațiunile de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Editor : Ș.A.