Trump afirmă că acordul cu Iranul va fi semnat astăzi în Pakistan

Președintele american, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că un acord cu Iranul va fi semnat astăzi în Pakistan, relatează Al Jazeera. El a completat astfel informațiile pe care le-a oferit într-un interviu anterior acordat ziarului New York Post, în care a menționat că vicepreședintele JD Vance și delegația americană se îndreptau spre Islamabad pentru discuții.

Delegația americană condusă de vicepreședintele J.D. Vance se îndreaptă spre Islamabad, a anunțat Donald Trump într-un scurt interviu acordat New York Post. „Sunt pe drum. Vor ajunge acolo în această seară, ora Islamabadului”, a declarat el.

„Se presupune că vom purta discuții”, a subliniat președintele, respingând îndoielile cu privire la un eventual eșec al discuțiilor. „Presupun, așadar, că în acest moment nimeni nu se joacă cu asta”, a continuat el.

În interviul acordat ziarului New York Post, Trump a adăugat:

Era pregătit să se întâlnească cu liderii de top iranieni în cazul în care s-ar fi ajuns la o soluție decisivă.

Vance, Witkoff, Kushner și restul echipei de negociatori americani sunt pe drum și vor ajunge la Islamabad în câteva ore.

Se presupune că SUA poartă discuții cu Iranul, așa că el presupune, în acest stadiu, că nimeni nu se joacă.

Esența negocierilor este o cerință nenegociabilă: Iranul trebuie să renunțe la deținerea armelor nucleare.

Iranul „analizează în mod pozitiv” posibilitatea de a participa la negocierile de pace cu Statele Unite, a declarat un reprezentant al Republicii Islamice, citat sub anonimat de Reuters, precizând că nu s-a luat încă nicio decizie definitivă în acest sens.

Potrivit acestuia, mediatorii pakistanezi depun eforturi pentru a pune capăt blocadei navale americane, în vederea asigurării participării Teheranului la negocieri.

