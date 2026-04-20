Trump afirmă că acordul cu Iranul va fi semnat astăzi în Pakistan

Președintele american, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că un acord cu Iranul va fi semnat astăzi în Pakistan, relatează Al Jazeera. El a completat astfel informațiile pe care le-a oferit într-un interviu anterior acordat ziarului New York Post, în care a menționat că vicepreședintele JD Vance și delegația americană se îndreptau spre Islamabad pentru discuții.
Delegația americană condusă de vicepreședintele J.D. Vance se îndreaptă spre Islamabad, a anunțat Donald Trump într-un scurt interviu acordat New York Post. „Sunt pe drum. Vor ajunge acolo în această seară, ora Islamabadului”, a declarat el.
„Se presupune că vom purta discuții”, a subliniat președintele, respingând îndoielile cu privire la un eventual eșec al discuțiilor. „Presupun, așadar, că în acest moment nimeni nu se joacă cu asta”, a continuat el.
În interviul acordat ziarului New York Post, Trump a adăugat:
- Era pregătit să se întâlnească cu liderii de top iranieni în cazul în care s-ar fi ajuns la o soluție decisivă.
- Vance, Witkoff, Kushner și restul echipei de negociatori americani sunt pe drum și vor ajunge la Islamabad în câteva ore.
- Se presupune că SUA poartă discuții cu Iranul, așa că el presupune, în acest stadiu, că nimeni nu se joacă.
- Esența negocierilor este o cerință nenegociabilă: Iranul trebuie să renunțe la deținerea armelor nucleare.
Iranul „analizează în mod pozitiv” posibilitatea de a participa la negocierile de pace cu Statele Unite, a declarat un reprezentant al Republicii Islamice, citat sub anonimat de Reuters, precizând că nu s-a luat încă nicio decizie definitivă în acest sens.
Potrivit acestuia, mediatorii pakistanezi depun eforturi pentru a pune capăt blocadei navale americane, în vederea asigurării participării Teheranului la negocieri.
