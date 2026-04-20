Trump afirmă că acordul cu Iranul va fi semnat astăzi în Pakistan

Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele american, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că un acord cu Iranul va fi semnat astăzi în Pakistan, relatează Al Jazeera. El a completat astfel informațiile pe care le-a oferit într-un interviu anterior acordat ziarului New York Post, în care a menționat că vicepreședintele JD Vance și delegația americană se îndreptau spre Islamabad pentru discuții.

Delegația americană condusă de vicepreședintele J.D. Vance se îndreaptă spre Islamabad, a anunțat Donald Trump într-un scurt interviu acordat New York Post. „Sunt pe drum. Vor ajunge acolo în această seară, ora Islamabadului”, a declarat el.

„Se presupune că vom purta discuții”, a subliniat președintele, respingând îndoielile cu privire la un eventual eșec al discuțiilor. „Presupun, așadar, că în acest moment nimeni nu se joacă cu asta”, a continuat el.

În interviul acordat ziarului New York Post, Trump a adăugat:

  • Era pregătit să se întâlnească cu liderii de top iranieni în cazul în care s-ar fi ajuns la o soluție decisivă.
  • Vance, Witkoff, Kushner și restul echipei de negociatori americani sunt pe drum și vor ajunge la Islamabad în câteva ore.
  • Se presupune că SUA poartă discuții cu Iranul, așa că el presupune, în acest stadiu, că nimeni nu se joacă.
  • Esența negocierilor este o cerință nenegociabilă: Iranul trebuie să renunțe la deținerea armelor nucleare.

Iranul „analizează în mod pozitiv” posibilitatea de a participa la negocierile de pace cu Statele Unite, a declarat un reprezentant al Republicii Islamice, citat sub anonimat de Reuters, precizând că nu s-a luat încă nicio decizie definitivă în acest sens.

Potrivit acestuia, mediatorii pakistanezi depun eforturi pentru a pune capăt blocadei navale americane, în vederea asigurării participării Teheranului la negocieri.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
pupitru psd
4
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi...
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Digi Sport
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război
moscova
„Sunt în continuare obsedate de ideea de a purta război cu Rusia”. MAE rus acuză țările europene de „rusofobie”
Donald Trump Vladimir Putin
„Nu-l mai lăsa pe Putin să te prostească”: Criticii lui Trump condamnă prelungirea derogării de la sancționarea petrolului rusesc
JD Vance Donald Trump
Negocieri de pace în Pakistan. Iranienii spun că nu vor fi prezenți, Trump îl trimite pe JD Vance
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
„Cel mai grav șoc pentru aprovizionarea cu petrol din istorie”. Țările din Orient vor bani de la SUA pentru salvarea economiilor
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_REFENDUM_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A început ședința PSD, 5.000 de membri votează dacă îi retrag...
dragos pslaru fb
Câți bani riscă să piardă România din cauza crizei politice. Pîslaru...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Ce crede Gabriela Firea despre o alianță PSD - AUR: „În politică...
nicusor dan dragos pislaru
Nicuşor Dan: E esenţial ca orice s-ar întâmpla în zona politică...
Ultimele știri
Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări de aur, recuperate după furt, vor fi expuse publicului la MNIR după aducerea în țară
Rușii minează litoralul peninsulei Crimeea, de teama debarcării trupelor Kievului, anunță oficialii ucraineni
Ponta critică Executivul: N-am votat acest guvern. Am considerat de la început că o să se termine prost
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce urmează pentru tine după intrarea lui Uranus în Gemeni. Horoscopul săptămânii 20-26 aprilie
Cancan
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de...
Fanatik.ro
Moment hilar la prezentarea lui Gică Hagi! Răzvan Burleanu a trebuit să lămurească situația de la final
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cine este Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are
Adevărul
Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
Pro FM
Christina Aguilera, seducătoare într-o rochie din piele cu un decolteu amețitor. Arată impecabil după ce a...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Misterul originii moților din Munții Apuseni. Urmași ai dacilor, romanilor și popoarelor atrase de aur
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
A murit Patrick Muldoon. Actorul cunoscut din „Days of Our Lives” și „Melrose Place” avea 57 de ani
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...