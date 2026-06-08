Trump afirmă că Netanyahu „nu va avea de ales” decât să accepte un acord cu Iranul

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu va avea de ales decât să accepte orice acord pe care SUA îl negociază cu Iranul, a spus Donald Trump, deoarece președintele SUA „ia deciziile”. „Nu va avea de ales”, a declarat Trump pentru FT într-un interviu telefonic. „Eu iau deciziile. Eu iau toate deciziile. El nu ia deciziile.”

Trump a vorbit la scurt timp după ce Iranul a lansat o salvă de rachete balistice asupra Israelului, în cea mai gravă încălcare a armistițiului încheiat la începutul lunii aprilie.

Președintele a declarat separat pentru Fox News că îi va da instrucțiuni lui Netanyahu să se abțină de la acțiuni de represalii împotriva Iranului — o poziție în contradicție cu declarațiile armatei israeliene. Trump a spus că atacurile Iranului nu i-au schimbat dorința de a încheia negocierile dintre SUA și Iran.

„Nu va avea niciun impact asupra acordului”, a declarat el pentru FT. „Vom vedea cum se va termina. Dar atacurile cu rachete asupra Israelului au fost atacuri care nu au avut niciun efect. Este unul dintre acele lucruri care se întâmplă de 3.000 de ani, sau de 47 de ani, în funcție de cum numeri.”

În contrast, însă, cu poziția sa de când vicepreședintele SUA, JD Vance, a condus primele negocieri cu Iranul la începutul lunii aprilie, Trump nu părea optimist că un acord cu Iranul ar fi iminent. „Cred că acordul va continua”, a spus el. „Vom vedea ce se va întâmpla.”

El a subliniat că atacul Iranului de duminică nu îi va afecta calculele. „Acordul s-ar putea încheia pe baza propriilor merite sau nu, dar acest lucru nu va avea niciun efect asupra lui.”

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă un astfel de acord ar eșua „pe baza propriilor merite”, Trump a spus că ar lua în considerare un raid al forțelor speciale asupra Iranului. „Înseamnă una dintre două lucruri”, a spus el. „În primul rând, ar însemna că, probabil, am interveni și ne-am ocupa de restul zonei de care nu ne-am ocupat din punct de vedere militar. Sau ar însemna pur și simplu că am menține blocada asupra Iranului, deoarece blocada a fost probabil mai puternică decât orice atac care a fost vreodată lansat asupra acelei țări.”

Comentariile lui Trump despre Netanyahu vin în urma scurgerii de informații de săptămâna trecută către Axios cu privire la o convorbire telefonică aprinsă între cei doi lideri, în care un oficial american l-a descris pe președinte spunându-i lui Netanyahu: „Ești nebun de legat. Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta.”

Trump a confirmat că convorbirea a avut loc și nu a contestat modul în care a fost descrisă. În ciuda mai multor acorduri de încetare a focului între Israel și Liban, mediate de SUA, inclusiv unul care a intrat în vigoare săptămâna trecută, Trump nu a reușit să împiedice Israelul să lovească ținte aproape zilnic în Liban, inclusiv un atac duminică dimineață asupra unui bastion al Hezbollahului din Beirut.

Iranul a declarat că o încetare permanentă a focului din partea Israelului este o condiție prealabilă pentru orice acord între SUA și Iran.

Editor : M.C