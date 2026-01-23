Live TV

Trump afirmă că SUA continuă să „supravegheze Iranul”, în timp ce o flotă „imensă” se îndreaptă spre regiunea Golfului

Nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) transits the South Pacific as part of Carrier Strike Group Nine, supporting the Fleet Response Plan and surge deployment operations under the Chief of Naval Operations.
IPortavionul USS Abraham Lincoln. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că o „armadă” navală americană se îndreaptă spre regiunea Golfului, cu Iranul în centrul atenției, în timp ce oficialii au afirmat că un grup de atac al portavioanelor și alte resurse vor ajunge în Orientul Mijlociu în zilele următoare. „Suntem cu ochii pe Iran”, le-a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One joi, în timp ce se întorcea de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, scrie Al Jazeera.

„Avem o forță importantă care se îndreaptă spre Iran”, a afirmat Trump. „Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar îi urmărim foarte atent”, a spus el, în condiţiile în care perspectiva unei intervenţii militare părea să se fi îndepărtat.

„Și poate că nu va trebui să o folosim... avem multe nave care se îndreaptă în acea direcție, pentru orice eventualitate, avem o flotilă mare care se îndreaptă în acea direcție și vom vedea ce se va întâmpla”, a adăugat el.

Părea că s-a răzgândit

Anunțul lui Trump privind consolidarea flotei navale americane vine după ce, săptămâna trecută, el părea să se răzgândească în privința amenințărilor sale cu acțiuni militare împotriva Iranului, după ce, potrivit propriilor declarații, a primit asigurări că Teheranul nu va executa protestatarii.

Confirmarea de către Trump a continuării pregătirilor militare în regiune vine după ce mass-media americană au relatat săptămâna trecută că portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de nave de luptă au primit ordin să se abată de la manevrele din Marea Chinei de Sud către Orientul Mijlociu.

Joi, Trump a reiterat că amenințările sale anterioare de a folosi forța împotriva Teheranului au împiedicat autoritățile iraniene să execute peste 800 de protestatari și a afirmat din nou că este deschis la dialog cu conducerea țării.

Oficialii iranieni au negat planurile de a executa persoanele care au participat la protestele antiguvernamentale pe scară largă care au început la sfârșitul lunii decembrie și care, potrivit mass-media de stat iraniene, s-au soldat cu 3.117 morți, dintre care 2.427 civili și membri ai forțelor de securitate.

Miercuri, într-un interviu acordat postului american de televiziune CNBC, Trump a declarat că speră să nu mai existe acțiuni militare ale SUA împotriva Iranului, dar a adăugat că SUA vor lua măsuri dacă Teheranul își va relua programul nuclear.

„Nu-și pot face programul nuclear”, a declarat Trump pentru CNBC într-un interviu acordat la Davos. „Dacă o fac, se va întâmpla din nou”, a spus președintele, referindu-se la atacurile aeriene ale SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene din iunie 2025, când Washingtonul s-a alăturat războiului de 12 zile al Israelului împotriva acestei țări.

Ultima consolidare militară în Orientul Mijlociu a fost înainte de atacurile din iunie

Washingtonul a ordonat ultima dată o consolidare militară majoră în Orientul Mijlociu înainte de atacurile sale din iunie, iar oficialii s-au lăudat ulterior cu faptul că au păstrat secretă intenția de a lovi programul nuclear al Teheranului la momentul respectiv.

Într-un articol publicat marți în ziarul Wall Street Journal, ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a avertizat SUA că Teheranul „va riposta cu tot ce are” dacă va fi atacat.

„Puternicele noastre forțe armate nu vor ezita să riposteze cu tot ce avem la dispoziție dacă vom fi din nou atacați”, a scris ministrul.

Araghchi a spus că avertismentul său nu este o amenințare, „ci o realitate pe care simt că trebuie să o transmit în mod explicit, deoarece, în calitate de diplomat și veteran, detest războiul”.

„O confruntare totală va fi cu siguranță feroce și se va prelungi mult mai mult decât termenele fanteziste pe care Israelul și reprezentanții săi încearcă să le vândă Casei Albe”, a spus el.

„Cu siguranță va cuprinde întreaga regiune și va avea un impact asupra oamenilor obișnuiți din întreaga lume”, a adăugat el.

