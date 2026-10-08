Trump afirmă că SUA nu vor ataca Iranul înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Statele Unite poartă discuții productive cu Iranul și că nu vor lansa un atac asupra acestei țări înainte de alegerile de la jumătatea mandatului pentru Congresul SUA, din noiembrie, relatează Reuters.

„Avem discuții productive cu Republica Islamică Iran”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. El a afirmat că blocada americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare și că petrolul circulă prin Strâmtoarea Ormuz.

„Nu vom ataca Iranul în niciun moment înainte de alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc în Statele Unite pe 3 noiembrie”, a spus Trump.

Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului în februarie, iar războiul — cu un cost lunar de 3 miliarde de dolari — a devenit o temă-cheie în campania electorală americană.

Trump a afirmat în repetate rânduri că se așteaptă ca prețurile petrolului să scadă brusc după alegeri, dar prețurile ridicate la benzină și războiul cu Iranul apasă greu asupra candidaților republicani și le amenință majoritatea în Congres.

Iranul și SUA au făcut schimb de propuneri în ultimele săptămâni, menite să pună capăt războiului și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transportul energetic la nivel mondial. Trump a respins ultima ofertă a Teheranului.

Editor : M.C