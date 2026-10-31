Trump afirmă că SUA va ancheta posibila implicare a Coreei de Nord în atacul cibernetic asupra Binance

Donald Trump a afirmat vineri că Statele Unite încearcă să stabilească dacă hackerii nord-coreeni se află în spatele atacului cibernetic de amploare asupra platformei de tranzacţionare a criptomonedelor Binance.

„Analizăm problema”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor, când a fost întrebat dacă acest atac ar trebui atribuit unui grup de hackeri nord-coreeni.

Binance colaborează cu autorităţile de aplicare a legii din întreaga lume, inclusiv cu Biroul Federal de Investigaţii (FBI) şi Serviciul Secret al Statelor Unite (USSS), după ce hackerii au furat de pe platformă suma record de 6,3 miliarde de dolari, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu situaţia, scrie News.ro.

FBI a declarat într-un comunicat că „este la curent cu incidentul şi colaborează cu partenerii relevanţi din sectorul public şi privat pentru a înţelege amploarea activităţii, a evalua impactul potenţial şi a coordona măsurile de investigaţie adecvate”.

Experţii în securitate cibernetică au afirmat vineri că hackerii nord-coreeni, care se află probabil în spatele furtului record de 6,3 miliarde de dolari de la platforma de tranzacţionare a criptomonedelor Binance, se numără printre cei mai prolifici hoţi de criptomonede din lume, iar veniturile obţinute contribuie la finanţarea programelor de înarmare ale ţării, scrie Reuters.

Firmele de investigaţii în domeniul blockchain TRM Labs şi Chainalysis atribuie jaful unui grup de hackeri nord-coreeni cunoscut sub numele de „TraderTraitor”, denumire utilizată într-o avertizare comună din 2022 emisă de FBI, CISA şi Trezoreria SUA, care descria modul în care hackerii au folosit programe malware şi alte trucuri pentru a viza dezvoltatorii de software şi personalul IT din cadrul companiilor de criptomonede.

Editor : Bogdan Enache