Trump afirmă că va amâna atacul planificat împotriva Iranului, la cererea liderilor din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite

Donald Trump a anunțat că a anulat un atac planificat asupra Iranului, programat pentru mâine. Președintele SUA a făcut anunțul pe rețeaua sa socială TruthSocial.

Președintele SUA a declarat că a fost rugat de emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, și de președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, să amâne atacul militar planificat împotriva Iranului, „care era programat pentru mâine”.

Trump a spus că liderii din Golf au remarcat „că în prezent au loc negocieri serioase și că, în opinia lor, în calitate de mari lideri și aliați, se va ajunge la un acord care va fi foarte acceptabil pentru Statele Unite ale Americii, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu și dincolo de acesta”.

„Acest acord va include, în mod important, punctul FĂRĂ ARME NUCLEARE PENTRU IRAN!”, a scris el pe platforma sa Truth Social.

„Pe baza respectului meu pentru liderii menționați mai sus, i-am instruit pe secretarul de Război, Pete Hegseth, pe președintele Comitetului șefilor de Stat Major, generalul Daniel Caine, și armata Statelor Unite, că NU vom efectua atacul programat asupra Iranului mâine, dar i-am instruit în continuare să fie pregătiți să continue cu un asalt complet, la scară largă, asupra Iranului, în orice moment, în cazul în care nu se ajunge la un acord acceptabil.”

Anterior postării de pe Truth Social, Trump amenințase Iranul cu distrugerea acestuia, pe fondul stagnării eforturilor diplomatice. „Ceasul ticăie pentru Iran și ar fi bine să acționeze REPEDE, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a scris el pe Truth Social. „TIMPUL SE SCURGE!”.

Un armistițiu, prelungit unilateral de Trump, este în vigoare în război de la începutul lunii aprilie. Cu toate acestea, tensiunile din regiune au amenințat în mod repetat să-l spulbere. În plus, lipsa de progres în eforturile diplomatice de a pune capăt războiului a frustrat din ce în ce mai mult Washingtonul. 

În cursul zilei de luni, Garda Revoluționară Iraniană a amenințat că va impune taxe pentru cablurile de internet subacvatice care traversează Strâmtoarea Ormuz. Orice întrerupere a fluxului de date prin aceste cabluri de fibră optică ar costa economia globală până la „sute de milioane de dolari pe zi”, a avertizat luni prin intermediul serviciului de mesagerie Telegram, scrie focus.de.

„Odată ce Iranul preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz, ar putea, invocându-și suveranitatea absolută asupra fundului mării și a apelor sale teritoriale, să declare că toate cablurile de fibră optică care traversează calea navigabilă necesită autorizații și sunt supuse unor taxe”, au scris Garda Revoluționară. Aceștia au închis deja efectiv Strâmtoarea Ormuz pentru transportul maritim, amintește focus.de.

