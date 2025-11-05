Live TV

Trump amenință că se va „ocupa" de New York, după victoria lui Mamdani. „Nu vă faceți griji"

Donald Trump
Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst via Reuters

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că se va „ocupa” de New York, după ce socialistul Zohran Mamdani a câştigat alegerile pentru funcţia de primar, o victorie despre care spune că subminează „suveranitatea” ţării, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Am pierdut puţină suveranitate aseară la New York, dar ne vom ocupa, nu vă faceţi griji”, a declarat miliardarul în vârstă de 79 de ani la o conferinţă economică de la Miami, în Florida.

El ameninţase că va reduce finanţarea federală către New York dacă democratul de origine indiană, primul musulman ales primar al celui mai mare oraş din Statele Unite, ar câştiga scrutinul.

Persoanele apropiate lui Trump spun că aceasta este o ameninţare care trebuie luată în serios, indicând disponibilitatea preşedintelui din trecut de a retrage sau de a înceta finanţarea federală pe baza acţiunilor oficialilor statali şi locali.

Zohran Mamdani, primarul ales al orasului New York este socialist democrat. Are 34 de ani și de acum este cel mai tânăr edil al metropolei americane ales vreodată. Când și-a anunțat candidatura în octombrie anul trecut era un personaj necunoscut.

Înainte de cariera politică a făcut parte din lumea muzicală, cântând rap sub numele de Young Cardamom. A compus și o piesa pentru un film Disney în 2016. Zohran Mamdani s-a născut și a crescut în Uganda, până la vârsta de 7 ani, când familia sa s-a mutat la New York. Mama lui este regizor, iar tatăl profesor de antropologie la Universitatea Columbia.

A obținut o diplomă în studii africane și a cofondat prima filială a școlii - Studenți pentru Justiție în Palestina. A obținut cetățenia americană în 2018, iar mai apoi a fost consilier în domeniul locuințelor pentru prevenirea executării silite. Mamdani susține că tocmai slujba, în cadrul căreia a ajutat proprietarii de case de culoare cu venituri mici din Queens să lupte împotriva evacuării și să rămână în casele lor, l-a inspirat să candideze pentru o funcție publică.

Mamdani va intra în istorie ca primul primar musulman al oraşului New York, primul sud-asiatic care ocupă această funcţie şi unul dintre cei mai tineri primari aleşi în epoca modernă.

