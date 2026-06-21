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Trump ameninţă că SUA vor lovi din nou Iranul dacă Hezbollah continuă să „provoace probleme”

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Donald Trump
Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că SUA vor lovi Iranul dacă acesta nu îşi împiedică aliaţii din Liban să „provoace probleme'', în pline negocieri între Washington şi Teheran, relatează duminică AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Iranul trebuie imediat să împiedice grupările afiliate din Liban, plătite masiv, să cauzeze probleme. În caz contrar, vom lovi Iranul din nou foarte puternic, aşa cum am făcut săptămâna trecută, dacă nu chiar mai puternic'', a scris Trump pe platforma sa Truth Social, cu referire la confruntările dintre organizaţia libaneză Hezbollah, aliată a Teheranului, şi armata israeliană, în sudul Libanului.

Discuţii tripartite între SUA, Iran şi mediatorul Qatar cu privire la Liban şi la chestiunea activelor iraniene îngheţate au început în Elveţia.

„O reuniune tripartită implicând Iranul, Statele Unite şi Qatarul pe subiectele încetării focului în Liban şi activelor iraniene blocate se desfăşoară în prezent la locul negocierilor'', un hotel de lux din centrul Elveţiei, la câteva zile după încheierea unui protocol de acord iraniano-american, a relatat televiziunea iraniană.

Delegaţia americană este condusă de vicepreşedintele JD Vance. Acesta a calificat actualele negocieri din Elveţia drept „istorice''.

„Ceea ce ne-a cerut preşedintele să facem este să întoarcem o nouă pagină în scopul transformării relaţiei noastre cu poporul iranian şi a întinde o mână către iranieni'', a declarat Vance în debutul discuţiilor din staţiunea elveţiană Burgenstock.

Editor : M.B.

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