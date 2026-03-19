Trump amenință că va distruge cel mai mare zăcământ de gaz natural din Iran, dacă Teheranul continuă să atace Qatarul

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat, miercuri, că va distruge masivul zăcământ de gaze iranian South Pars dacă Iranul atacă din nou o instalaţie importantă de producţie de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar, notează AFP, potrivit Agerpres.

Donald Trmup a confirmat pe platforma sa Truth Social că Israelul a atacat zăcământul de gaze South Pars, dar a asigurat că Statele Unite „nu ştiau nimic” despre atac, ceea ce a dus la represalii iraniene împotriva instalaţiei qatareze de la Ras Laffan.

„Israelul nu va lansa alte atacuri asupra acestui zăcământ extrem de important şi preţios South Pars, cu excepţia cazului în care Iranul decide imprudent să atace o ţară complet nevinovată, şi anume Qatarul. În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimţământul Israelului, vor distruge masiv întregul zăcământ de gaze South Pars cu o forţă şi o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau cunoscut niciodată”, a scris Donald Trump.

Qatarul a raportat joi un atac cu rachete iraniane şi noi daune semnificative la principala sa instalaţie de gaze, care fusese deja lovită miercuri.

„Statul Qatar a fost vizat de rachete balistice, lansate din Iran, care au lovit oraşul industrial Ras Laffan şi au provocat daune”, a indicat pe X Ministerul Apărării din Qatar.

„Rafinăria Ras Laffan din Qatar a fost lovită din nou de o rachetă, arde”, a informat la rândul său televiziunea de stat iraniană pe Telegram.

Compania energetică de stat a emiratului, QatarEnergy, a raportat noi incendii şi "daune considerabile" provocate joi în zori la această importantă instalaţie de producţie de GNL.

Două dintre cele trei incendii izbucnite joi au fost stinse complet de forţele de apărare civilă qatareze, potrivit Ministerului de Interne al statului din Golf. Nu au fost raportate victime.

Iranul ameninţase că va viza infrastructura energetică din Golf, în represalii la atacurile aeriene israeliene şi americane asupra propriilor instalaţii.

Qatarul este al doilea mare exportator mondial de GNL după Statele Unite, reaminteşte AFP.

