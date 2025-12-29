Trump amenință că va „distruge complet” Iranul dacă acesta va încerca să se reînarmeze

Președintele american Donald Trump l-a primit, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida și a lansat un avertisment la adresa Iranului, privind informațiile potrivit cărora acesta încearcă să se reînarmeze, relatează Sky News.

„Am auzit că Iranul încearcă să se reînarmeze și, dacă este așa, va trebui să-l distrugem. Îl vom distruge complet”, a declarat Trump, în contextul îngrijorărilor Israelului cu privire la reînarmarea Teheranului.

„Dar sper că asta nu se va întâmpla. Am auzit că Iranul vrea să încheie un acord. Dacă vor să încheie un acord, este o mișcare mult mai inteligentă. Ar fi putut încheia un acord data trecută, înainte să lansăm un atac masiv”, adaugă președintele american.

Totodată, Donald Trump spune că speră ca Iranul să nu încerce să-și dezvolte din nou programul de rachete, așa cum sugerează rapoartele din această săptămână.

„Dacă o fac, nu vom avea de ales decât să eradicăm foarte repede această dezvoltare”, mai spune acesta.

Trump afirmă că știe „ce fac (n.r. iranienii)” și că nu vrea să „risipească mult combustibil” pentru a trimite bombardiere americane în Orientul Mijlociu, după ce a făcut deja acest lucru în iunie.

Netanyahu i-a mulțumit lui Donald Trump pentru sprijinul acordat Israelului și pentru „prietenia sa extraordinară”.

„A realizat lucruri remarcabile în Orientul Mijlociu pentru că am lucrat împreună”, spune liderul israelian.

„Discutăm despre ideile noastre. Uneori avem opinii diferite, dar ajungem la un consens și, de cele mai multe ori, suntem pe aceeași lungime de undă. A fost o experiență remarcabilă și o întâlnire foarte, foarte productivă”, a spus Netanyahu după discuția cu Trump.

Aceasta este a șasea întâlnire dintre cei doi de la revenirea lui Trump la putere, în urmă cu 11 luni.

Benjamin Netanyahu a avut discuții, în Florida, și cu secretarul de stat Marco Rubio și cu secretarul apărării Pete Hegseth.

