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Trump ameninţă că va distruge orice nave care amplasează mine noi în Strâmtoarea Ormuz

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Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou marţi că va distruge orice nave sau ambarcaţiuni iraniene care vor amplasa mine în Strâmtoarea Ormuz, în condiţiile în care discuţiile pentru încheierea războiului rămân blocate, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

„Iranul a fost anunţat că orice navă sau ambarcaţiune care plasează mine noi va fi imediat şi sistematic distrusă”, a afirmat Trump într-o postare pe Truth Social.

„Există o politică de toleranţă zero pentru amplasarea de mine în deplină aplicare”, a adăugat el.

Trump a mai spus că armata SUA l-a informat că toate minele din Strâmtoarea Ormuz au fost fie distruse, fie dezamorsate.

Preşedintele SUA a mai anunţat marţi că forţele spaţiale americane monitorizează îndeaproape Strâmtoarea Ormuz, precum şi „Muntele Târnăcopului”, unde se află o instalaţie nucleară, şi alte trei situri nucleare.

Comentariile sale intervin la o zi după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunţat noi măsuri menite să decupleze Iranul de la economia globală, vizând ţările şi instituţiile financiare care fac afaceri cu Teheranul. El nu a avansat însă detalii privind un calendar pentru aplicarea măsurilor, notează dpa.

Editor : C.L.B.

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