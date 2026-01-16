Live TV

Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care se împotrivesc anexării Groenlandei

Donald Trump
Donald Trump. Foto. Getty Images
Discuții tensionate

Președintele american Donald Trump a ameninţat vineri cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale ca SUA să anexeze Groenlanda. De partea dealaltă, mai multe ţări europene au anunţat că vor trimite în Groenlanda trupe în sprijinul Danemarcei.

„S-ar putea să pun taxe vamale ţărilor care nu mă susţin pentru Groenlanda, întrucât avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională” a SUA, a declarat Donald Trump la un eveniment pe teme de sănătate desfăşurat la Casa Albă, potrivit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

Purtătoarea sa de cuvânt a declarat joi presei că desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda, promisă Danemarcei de mai multe state europene membre ale NATO, nu va influenţa obiectivul lui de a prelua controlul asupra insulei arctice.

Danemarca, ţară sub suveranitatea căreia se află teritoriul autonom al Groenlandei, a anunţat o suplimentare a prezenţei sale militare pe această insulă arctică, precum şi desfăşurarea în zonă a unor exerciţii militare împreună cu parteneri europeni, printre care se numără Franţa, Suedia, Norvegia şi Germania.

Scopul acestor exerciţii şi desfăşurări militare anunţat oficial nu este acela de a apăra Groenlanda în faţa unei eventuale invazii americane, ci de a tempera preocupările Washingtonului cu privire la securitatea insulei şi a regiunii arctice, după ce Trump a reproşat Danemarcei că ar neglija această securitate în faţa a ceea ce el susţine că ar fi ameninţări din partea Rusiei şi Chinei în acea regiune strategică.

Trump mai susţine că prezenţa militară americană stabilită pe această insulă bogată în resurse minerale încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă.

Atât guvernul local din Groenlanda, cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, însă Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă. O eventuală cumpărare a Groenlandei ar putea costa SUA până la 700 de miliarde de dolari, potrivit unei analize citate de postul NBC.

Vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat american Marco Rubio i-au primit miercuri la Casa Albă pe ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, şi pe omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt.

La această întâlnire a fost convenită crearea unui grup de lucru despre care miniştrii Rasmussen şi Motzfeldt au declarat că va avea ca scop să abordeze „dezacordurile” cu Washingtonul.

Dar Casa Albă a prezentat o versiune diferită cu privire la acest scop, afirmând că în cadrul grupului de lucru „vor continua discuţii tehnice privind cumpărarea Groenlandei” de către SUA.

Editor : B.P.

