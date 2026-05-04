Live TV

Trump amenință din nou că „șterge Iranul de pe suprafața Pământului” și spune că armata SUA a distrus șapte ambarcațiuni iraniene

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump Foto: Profimedia

Donald Trump afirmă că Iranul va fi „șters de pe fața pământului” dacă va ataca navele americane care participă la operațiunea de escortă a navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz, scrie The Times of Israel.

Iranul va fi „șters de pe fața pământului” dacă va ataca navele americane care participă la operațiunea „Project Freedom”, a afirmat Donald Trump luni, în cadrul unui interviu cu Fox News. El a mai considerat că Iranul a devenit „mult mai conciliant” în negocierile de pace.

Președintele american a subliniat, de asemenea, că întărirea prezenței militare americane în regiune continuă. „Avem mai multe arme și muniții, și de o calitate mult mai bună decât înainte”, a mai declarat Donald Trump. „Avem cel mai bun echipament. Avem echipament peste tot în lume. Avem baze peste tot în lume. Toate sunt aprovizionate cu echipament. Putem folosi tot acest echipament și o vom face dacă va fi nevoie.”

Pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, Trump a scris că SUA au distrus câteva ambarcațiuni iraniene. „Am distrus șapte ambarcațiuni mici sau, cum le place lor să le numească, ambarcațiuni „rapide”. „Asta e tot ce le-a mai rămas” în strâmtoarea Ormuz, a afirmat președintele american, după ce șeful CENTCOM, Brad Cooper, a declarat că forțele americane au scufundat șase.. El a mai afirmat că, în ciuda focurilor iraniene, „cu excepția navei sud-coreene (afectată de o explozie în largul Emiratelor Arabe Unite), nicio altă navă nu a suferit daune traversând strâmtoarea până în prezent”. Donald Trump consideră în mesajul său că „poate ar fi timpul ca Coreea de Sud să se alăture misiunii” menite să restabilească traficul în strâmtoare.

Trump a acuzat Iranul că a „desfășurat atacuri împotriva unor țări neimplicate” în Strâmtoarea Ormuz, printre care și un cargou sud-coreean.

„Poate că este timpul ca Coreea de Sud să se alăture misiunii!”, a scris Trump peTruth Social.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, vor susține mâine o conferință de presă, a declarat Trump.

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a declarat că forțele americane au scufundat șase ambarcațiuni iraniene care au încercat să perturbe traficul maritim comercial și au interceptat rachete de croazieră și drone iraniene în cadrul operațiunii „Project Freedom” de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Cooper a declarat că a „recomandat cu tărie” forțelor iraniene să se țină la distanță de mijloacele militare americane pe durata operațiunii și a reiterat faptul că SUA continuă blocada porturilor iraniene, care „depășește așteptările”.

Comandantul a adăugat că IRGC a lansat rachete și drone asupra navelor comerciale și că SUA le-a asigurat protecție.

„Proiectul Libertate este o operațiune defensivă și am desfășurat distrugătoare cu rachete antibalistice. Navele din apele Golfului aparțin a 87 de țări și le îndemnăm să traverseze strâmtoarea”, a spus el, adăugând că vor continua să contracareze atacurile iraniene.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Abbas Araghchi
2
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
militari ucraineni
4
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două...
nava MV Hondius
5
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas, după ce au fost...
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
Digi Sport
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Care sunt trupele de elită ale SUA care vor părăsi în curând Germania. România, Polonia sau SUA, ca posibil loc de găzduire
Donald Trump și Xi Jinping
SUA roagă China să intervină pe lângă Iran să deschidă Strâmtoarea Ormuz. „Haideţi să vedem cum îşi intensifică acţiunile”
Strait of Hormuz multi colored political map. Waterway between Persian Gulf and Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Germania trimite un dragor de mine în Mediterană pentru o posibilă misiune în Strâmtoarea Ormuz
ormuz
O navă sud-coreeană „a luat foc” în urma unei „explozii” în Strâmtoarea Ormuz
nicusor dan inquam octav ganea
Nicușor Dan, despre decizia SUA de a retrage mii de militari americani din Germania: „Nu e o surpriză”
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
România primește integral 2,62 miliarde de euro din PNRR pentru...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai...
camioane autostrada
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alexandru Nazare, după prăbușirea leului: „Turbulenţele politice pot...
Ultimele știri
Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care permite Trezoreriei să ofere credite de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri
Rusia a anunţat un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai
Germania spune ce pas trebuie să facă Europa după decizia lui Trump: „Pur și simplu nu există altă cale”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două...
Fanatik.ro
Cine este bărbatul care și-a pus capăt zilelor într-o închisoare din Botoșani. Cum l-au găsit colegii de...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Ilie Dumitrescu și Radu Naum, contre în direct de la greșeala lui Szabolcs Kovacs: „Nu am voie să-l contrazic...
Adevărul
Stenograme din ședința PSD înainte de moțiune: Grindeanu spune că PSD „a rezistat asaltului” PNL, iar...
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
ANAF ia la puricat veniturile extrasalariale: ce documente trebuie să păstreze proprietarii și investitorii
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...