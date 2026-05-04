Trump amenință din nou că „șterge Iranul de pe suprafața Pământului” și spune că armata SUA a distrus șapte ambarcațiuni iraniene

Donald Trump afirmă că Iranul va fi „șters de pe fața pământului” dacă va ataca navele americane care participă la operațiunea de escortă a navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz, scrie The Times of Israel.

Iranul va fi „șters de pe fața pământului” dacă va ataca navele americane care participă la operațiunea „Project Freedom”, a afirmat Donald Trump luni, în cadrul unui interviu cu Fox News. El a mai considerat că Iranul a devenit „mult mai conciliant” în negocierile de pace.

Președintele american a subliniat, de asemenea, că întărirea prezenței militare americane în regiune continuă. „Avem mai multe arme și muniții, și de o calitate mult mai bună decât înainte”, a mai declarat Donald Trump. „Avem cel mai bun echipament. Avem echipament peste tot în lume. Avem baze peste tot în lume. Toate sunt aprovizionate cu echipament. Putem folosi tot acest echipament și o vom face dacă va fi nevoie.”

Pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, Trump a scris că SUA au distrus câteva ambarcațiuni iraniene. „Am distrus șapte ambarcațiuni mici sau, cum le place lor să le numească, ambarcațiuni „rapide”. „Asta e tot ce le-a mai rămas” în strâmtoarea Ormuz, a afirmat președintele american, după ce șeful CENTCOM, Brad Cooper, a declarat că forțele americane au scufundat șase.. El a mai afirmat că, în ciuda focurilor iraniene, „cu excepția navei sud-coreene (afectată de o explozie în largul Emiratelor Arabe Unite), nicio altă navă nu a suferit daune traversând strâmtoarea până în prezent”. Donald Trump consideră în mesajul său că „poate ar fi timpul ca Coreea de Sud să se alăture misiunii” menite să restabilească traficul în strâmtoare.

Trump a acuzat Iranul că a „desfășurat atacuri împotriva unor țări neimplicate” în Strâmtoarea Ormuz, printre care și un cargou sud-coreean.

„Poate că este timpul ca Coreea de Sud să se alăture misiunii!", a scris Trump pe Truth Social.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, vor susține mâine o conferință de presă, a declarat Trump.

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a declarat că forțele americane au scufundat șase ambarcațiuni iraniene care au încercat să perturbe traficul maritim comercial și au interceptat rachete de croazieră și drone iraniene în cadrul operațiunii „Project Freedom” de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Cooper a declarat că a „recomandat cu tărie” forțelor iraniene să se țină la distanță de mijloacele militare americane pe durata operațiunii și a reiterat faptul că SUA continuă blocada porturilor iraniene, care „depășește așteptările”.

Comandantul a adăugat că IRGC a lansat rachete și drone asupra navelor comerciale și că SUA le-a asigurat protecție.

„Proiectul Libertate este o operațiune defensivă și am desfășurat distrugătoare cu rachete antibalistice. Navele din apele Golfului aparțin a 87 de țări și le îndemnăm să traverseze strâmtoarea”, a spus el, adăugând că vor continua să contracareze atacurile iraniene.

